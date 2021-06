Juana Viale, al borde del desmayo en El Trece: "No puedo respirar"

Juana Viale estuvo muy cerca de desmayarse en plena transmisión del programa "La Noche de Mirtha Legrand", por El Trece. El video del dramático momento que vivió la conductora. ¡Muy fuerte!

Juana Viale protagonizó un dramático momento en la pantalla de El Trece. Mientras realizaba la presentación del programa "La Noche de Mirtha Legrand", emitido el pasado sábado 19 de junio, la conductora reveló que vivió una desesperante situación que debió manejar de la mejor manera posible. "No puedo respirar".

Ante la mirada del diputado nacional de Juntos por el Cambio Mario Negri, la actriz Gladys Florimonte, el periodista Claudio Rígoli y la periodista militante de Juntos por el Cambio Carolina Losada, Juana inició el programa bajando las escaleras con bailes y realizando movimientos de un lado a otro para hacer lucir su vestido confeccionado por el diseñador Gino Bogani.

Con absoluta alegría, la nieta de Mirtha Legrand manifestó: "Buen sábado para todos, ¿cómo la están pasando todos? Hace más frío que en la Antártida, muchachos. Estoy helada. Qué lindo estar en sus casas, en familia, se acerca 'El Día del Padre', mucho festejo y mucho amor para dar. Nosotros estamos acá trabajando para todos ustedes que están en sus casas".

Luego, y un tanto agitada, Juana Viale confesó que se estaba quedando sin aire: "De pura casualidad que puedo respirar adentro de este vestido". Y trató de continuar hablando pese a que estaba un poco apretada con el atuendo que le diseñaron: "¡Qué vestido, Bogani eh! Qué vestido... este programa es sinónimo de glamour, es sinónimo de Gino Bogani. Miren lo que es este vestidete divino, con terciopelo y con breteles que se prolongan en caídas".

Intentando pasar el mal momento que estaba viviendo por el vestido, la presentadora lanzó una advertencia para los políticos: "Tengo una pechera que, con esto, me banco al Frente de Todos, al Juntos por el Cambio, a Milei, Espert y a todos los que quieran venir. Me banco a todos con pechera y sin pechera". Y agregó: "Es muy lindo este frente de bronce. Bogani, te inspirante una vez más. Es el uno, lo sabemos y me encanta".

Si bien dejó de mostrarse agitada, Juana Viale volvió a preocupar a la producción de El Trece: "No puedo respirar... Es real. Si me desmayo, es por esto". Luego, cambió de tema y siguió ponderando el atuendo: "Muy bonito, me encanta. Y por supuesto el maquillaje que siempre hace sus bellezas en mi cara. Muchas gracias a mi equipo, que los amo muchísimo".

Cómo fue la pelea por el rating entre Juana Viale y Andy Kusnetzoff en la noche del sábado 19 de junio

El pasado sábado 19 de junio, PH Podemos Hablar, -programa conducido por Andy Kusnetzoff- mantuvo un promedio mejor que Juana Viale, que estuvo al frente de La Noche de Mirtha Legrand. Si bien las cifras aún no están claras, el ciclo de Telefe tuvo un puntaje mínimo de 10 puntos y alcanzó los 11.8. En tanto, la propuesta de El Trece llegó a los 7.7.