El desubicado comentario de Juana Viale sobre el marido de Jimena Monteverde

¡Se pudrió todo! Juana Viale le hizo un aberrante comentario a Jimena Monteverde en plena transmisión de El Trece. El mal momento que se vivió al aire en vivo.

Una vez más, Juana Viale protagonizó un picante ida y vuelta con la cocinera Jimena Monteverde, quien se ocupa de elaborar los platos para los invitados de cada fin de semana. En La Noche de Mirtha Legrand, programa emitido por El Trece, la conductora le hizo un desubicado comentario sobre el marido de la chef. ¡Se pudrió todo!

En la noche del pasado sábado 17 de julio, Sergio Goycochea, Soledad Fandiño, Mauricio Dayub y Martín Tetaz visitaron a la nieta de Mirtha Legrand para compartir una cena. Durante el mismo, el ex arquero de la Selección Argentina reveló que cuida mucho su cuerpo y que también utiliza un dispositivo para regular la testosterona y el deseo sexual.

¿En qué consiste el tratamiento que hace un largo tiempo sigue Goycochea? "Hace muchos años le dedico mucho tiempo a mi cuerpo. Más allá de mi cuerpo, pero hace 14 años me hago celuloterapia, es un tratamiento que hago a base de célula animal, que no es estético sino que es para retardar el envejecimiento de los órganos, las articulaciones y para tener una mejor calidad de vida. Cuido mi cuerpo para que me permita tener mayor placer con el paso del tiempo", indicó.

Juana Viale y Jimena Monteverde en La Noche de Mirtha Legrand.

Al mismo tiempo, el conductor de la TV Pública sostuvo: "Yo me hago dos veces al año estudios generales, tomo vitaminas de acuerdo a lo que mi cuerpo necesita. Me hice un estudio genético. No es sexual, pero es un dispositivo. Todos los hombres, después de los 50 años, pierden la testosterona y esto te regula la testosterona. Te aleja de la diabetes, de las enfermedades cardiovasculares y te aumenta la libido sexual".

Sorprendida por el relato de Goycochea, Juana Viale le preguntó: "¿Qué dijiste?" "¿El delirio sexual?". "No, la libido sexual", le corrigió el exfutbolista. La presentadora de El Trece fue más a fondo y le manifestó: "Ah, ja. ¿Es mito o realidad que el chip sexual enciende algo?". Y el finalista del Mundial de Italia '90 le explicó: "Si vos no tenés piel, no te gusta... no es que aumenta, pero si vos estás bien, te ayuda biológicamente porque te despide la testosterona y eso va al libido sexual, pero no sólo para eso sino también para la consistencia muscular, en un montón de cosas".

El picante comentario de Juana Viale sobre el marido de Jimena Monteverde en La Noche de Mirtha Legrand:

Luego de que Sergio Goycochea diera detalles sobre el tratamiento que sigue hace años para cuidar su cuerpo, Juana Viale recibió a Jimena Monteverde, quien se mostró en escena para contar cuáles eran los platos que iban a disfrutar los invitados. Sin embargo, la conductora puso incómoda a la cocinera con un comentario sobre su marido.

Juana Viale: "¿Es verdad que tu marido se puso el chip sexual después de que lo escuchó a Goyco?"

Jimena Monteverde: "¡Qué gauchita sos vos, eh! Sí, gracias a Goyco..."

Juana Viale: "¿Se hizo todos los estudios?".

Jimena Monteverde: "Sí ,se hizo los estudios".

Sergio Goycochea: "¿Fue con mi médico?"

Jimena Monteverde: "No, fue con otro de Pilar".