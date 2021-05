Eduardo Feinmann es uno de los invitados más recurrentes a la mesa de Mirtha Legrand, ya sea con la histórica conductora o con la presencia de Juana Viale desde el inicio de la pandemia. Eso no significa que siempre la pase bien. De hecho, la cocinera del ciclo, Jimena Monteverde, reveló que tuvo un cruce con el periodista macrista por sus comentarios sobre la comida.

En diálogo con Adrián Korol en La bestia pop, Monteverde contó que una de las ocasiones en las que fue el periodista Eduardo Feinmann, la criticó aire porque el plato servido llevaba salsa criolla y a él no le gustaba. La cocinera, lejos de quedarse en el molde, le respondió: “Le dije, bueno si no te gusta no lo comas”, narró divertida, y agregó: “después nos preguntó si podía llevarse el postre”.

Jimena Monteverde se encarga de preparar los platos para los famosos que se sientan en las mesazas de Almorzando con Mirtha Legrand y La Noche de Mirtha. “Es la primera vez que en sus programas cocina una mujer. Tengo total libertad para crear” se enorgulleció.

Jimena reveló que en varias ocasiones se había sentado con Mirtha como invitada, hasta que le ofrecieron encargarse de los platos. Aunque cocinó para el sultán de Brunei, le sirvió uno de sus platos a la segunda persona más rica del mundo y trabajó en un hotel cinco estrellas donde debía alimentar a personas muy poderosas, reconoce que la primera vez que preparó sus recetas en lo de Mirtha estaba muy nerviosa.

“Ya había cuidados por el Covid. Mirtha me quiso tomar la mano y yo le advertí ‘estoy alcoholizada’ cuando la palabra era sanitizada”, recordó divertida. Del detrás de escena reveló que a Mirtha le gustan los platos sencillos pero contundentes “como pastas, ñoquis, risotto” en cambio, Juana es vegetariana y prefiere elaboraciones más livianas.

La divertida entrevista a Jimena Monteverde

Korol también inquirió en otras preguntas más divertidas y, entre ellas, le consultó a quién le daría “doble ración”. La cocinera admitió que le encantaría cocinarle a Guillermo Francella y a Ricardo Darín. A Marcelo Tinelli le serviría “un salmón con salsa, una guarnición tranqui y de entrada algo con queso brie”. Korol, que fue parte de Videomatch en los 90 y conoce los gustos del animador sugirió el postre: un alfajor.

En caso que la comensal sea Susana, Jimena dijo que “prepararía algo con pescado porque imagino que se cuida”. Con la otra gran diva, Moria, no hay que pensar el menú. “Cuando vino le servimos un lomo de cerdo con salsa que le encantó”.