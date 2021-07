Juana Repetto habló sobre su cuerpo y reflexionó: “Soy esto y quiero quererlo"

La actriz abrió su corazón en una publicación de Instagram y mostró las inseguridades que le genera su físico.

La actriz Juana Repetto se expresó en una de sus publicaciones de Instagram sobre las afecciones psicológicas que le genera la disconformidad con su aspecto morfológico. En un reflexivo texto, la hija de Reina Reech relató lo que sufren muchas personas cuyos físicos no coinciden con los prototipos sociales hegemónicos y dejó en claro que está en la búsqueda de una real aceptación de su fisionomía.

A poco tiempo de haber sido madre por segunda vez, de su hijo Belisario, producto de su vínculo con su recientemente esposo, Sebastián Graviotto, la celebridad abrió su corazón ante sus miles de seguidores. “Bueno, aquí yo desnuda. Y no me refiero a estar sin ropa, estoy desnuda en todo sentido. Con un cuerpo que es el que amo porque gestó a mis dos hijos y alimentó más de tres años a uno y está alimentando al segundo. Gracias cuerpecito por ser sano y por todo. Te amo”, comenzó su reflexión, como pie de foto de una imagen donde se la ve en el año de su casa en ropa interior.

Luego, Repetto se adentró más en los complejos que le generan algunas partes de su cuerpo y relató cuánto la afectaron sus cambios físicos post-embarazo. “Dicho esto, la imagen que veo no me encanta, pero hoy ya no me molesta tanto. Soy yo corriendo a posar para mostrarles cómo está mi cuerpo en el día en el que termina mi cuarentena post-parto. No llegue en tres segundos a la autofoto, lo intente con diez, la foto que vi no me gustó. Me molestan mis piernas, la panza siento que será fofa for ever, temo no gustarle a mi marido (nivel, me tapo el culo para que no me vea)”, escribió y así confesó que prefirió la foto borrosa porque la nítida la acomplejaba.

Juana Repetto fue madre por primera vez en 2016, de su hijo Toribio.

“Sin sufrir”

A pesar de sus palabras, en el final de su publicación, Repetto dejó en claro que comenzará un cambio de alimentación y ejercicios para conseguir una imagen que le sienta más a gusto. “Yo también podría disimular y mostrarme mejor de lo que estoy, pero no. Soy esto y quiero quererlo, con celulitis hasta la rodilla, con la panza flácida y con estrías y un hermoso jamón que se mueve al son del viento. ¿Es lindo verse y sentirse bien? Sí. Pero, ¿cuáles son los parámetros? No sé, yo igual caigo. A partir de mañana tengo el alta, voy a entrenar y volví al plan de alimentación saludable”, continuó la hija de Nicolás Repetto sobre su búsqueda y cerró: “Seguramente vuelva a verme como más me gusta, pero intentaré que sea sin auto presionarme y sobretodo sin sufrir”.