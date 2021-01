"Probe de todo": el calvario de Juana Repetto por la salud de su hijo

Juana Repetto se encuentra transitando su segundo embarazo después de haber recibido un mal diagnóstico de problemas de fertilidad. Sin embargo, también se encuentra preocupada por un problema de salud de su primer hijo, Toribio, al que no le encuentra solución.

A través de su cuenta de Instragram, la humorista decidió romper el silencio y contar la problemática afección que sufre su hijo para tratar de conseguir una solución. Además hizo un descargo contra quienes trataron a Toribio y la juzgaron como madre.

Según reveló Repetto, el pequeño de cuatro años sufre caries que le manchan los dientes pese a que ella no le provee dulces ni alimentos perjudiciales y es muy puntillosa con el cuidado dental del niño. "Caries que no tienen que ver con la alimentación. Leo sus experiencias", pidió colaboración la actriz a través de una historia en Instagram.

Y cuestionó: "Muchos odontopediatras juzgan a las madres con hijos con dientes de estas características haciéndolos sentir mal o una mentirosa. No me creían que no había probado jamás una golosina. Y evidentemente no están del todo capacitados para diagnosticar estos casos".

En ese sentido, Repetto resaltó que "la fructosa tiene azúcar", al igual que "la leche materna tiene glucosa" y que "cada niño su genética y predisposición". Por eso se preguntó: "¿Está mal que coman fruta? ¡No! Todo lo contrario. ¿Está mal que tomen teta? ¡No! Todo lo contrario, no hay nada mejor"".

"¿Puede pasar esto aunque no hayan probado azúcares procesadas o industrializadas? ¡SI! ¿Pueden comer 300 caramelos al día, no lavarse los dientes y que no les pase?", se defendió Juana en otra historia.

Luego de que otra usuaria le contara que tiene un problema similar con su hijo, la actriz también dio más detalles de su periplo para tratar de mantener sanos los dietes de Toribio. "Yo probé de todo. El gran acierto fue caer en una odontopediatra amorosa, que no juzga y acompaña", resaltó la hija de Nicolás Repetto y Reina Reech.

Y completó: "La realidad es que en mi experiencia no hay mucho que hacer cuando son tan pequeños más que higienizar muy bien para proteger los dientes sanos e inculcar el hábito del correcto lavado de dientes".

El nombre del segundo hijo de Juana Repetto

La actriz se muestra muy contenta en sus redes a la espera de su segundo hijo, que también será varón. A través de ese medio también reveló el particular nombre del pequeño.

"Siempre dije que iba a tener todos varones y. Acá vamos por el segundo. Estamos felices. Bienvenido, Belisario", reveló con una foto en la que se la ve en la nieve junto con su pareja.