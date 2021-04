José María Listorti fulminó a Pampita por la queja restricciones: "Tené un poquito de criterio"

José María Listorti cruzó a Pampita por sus declaraciones contra la suspensión de la presencialidad de las clases

Las nuevas medidas dispuestas por el gobierno nacional para frenar el avance de los contagios por coronavirus generaron inmediatas respuestas por parte de un sector de la población. Una de las críticas más reproducidas giró en torno a la suspensión de la presencialidad en las escuelas. Entre esas voces críticas estuvo Carolina Pampita Ardohain, y José María Listorti no la perdonó a una semana del polémico baby shower que organizó la modelo: "Tené un poquito de criterio en la vida".

Hace tan solo una semana, Pampita quedó en el centro de la polémica por el baby shower que organizó y del que participaron unas 40 personas. Las imágenes que compartieron tanto la modelo como algunos de sus invitados evidenciaron la ausencia absoluta de protocolos sanitarios que los especialistas en salud recomiendan para el cuidado de todos: el evento fue realizado en un lugar cerrado, sin barbijos ni distancia social.

Vale recordar también que Pampita había sido muy criticada previamente porque se contagió de coronavirus luego de un viaje familiar en el Caribe durante enero. "La educación es un tema crítico en una emergencia! los riesgos de contagio con la presencialidad escolar son muy bajos en comparación con las pérdidas que genera la suspensión de clases presenciales en términos de aprendizajes, oportunidades de empleo futuro y justicia social", publicó la modelo en su cuenta de Twitter solo unos minutos después del anuncio presidencial.

"Alumnos de primaria podrían perder hasta el 70 por ciento del aprendizaje! Las clases virtuales producen un deterioro en la salud física y emocional de los estudiantes!", agregó la modelo criticando las medidas anunciadas por Alberto Fernández. Aunque no fue la única, sí sorprendió la contundente respuesta de José María Listorti que le recordó a la modelo el baby shower que realizó 7 días atrás.

"Entiendo que esté en contra de que se cierren las clases, pero venís de hacer un baby shower con 40 personas en tu casa", comenzó reclamando el conductor de Hay que ver (El Nueve), quien también aclaró que aprecia y admira a la modelo. Durísimo, Listorti apuntó directamente contra Pampita: "Tené un poquito de criterio en la vida". "Seamos un poco responsables", sumó el conductor apelando al sentido común.

"El baby shower puede esperar. No es fundamental, no es esencial y también es un foco de contagio”, analizó Listorti sobre la importancia del cuidado que cada uno debe tener. A la vez, el conductor contó que un compañero de la producción del programa se había casado recientemente y él lo felicitó, le pidió disculpas y le avisó que no iba a ir porque "no tiene sentido".