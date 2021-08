Rial comparó la salida de Messi del Barcelona con la suya de América TV

El reconocido ex Intrusos aportó su opinión a la noticia que sacudió al ambiente futbolístico..

Jorge Rial no se quedó afuera de las opiniones en torno a la salida de Lionel Messi del Barcelona y realizó una insólita comparación en sus redes sociales, que llamó la atención de sus seguidores y los del astro futbolístico. "Te recibe el presidente y te despide el portero", sentenció Rial utilizando la misma frase que utilizó al contar cómo se desvinculó de América TV, tras el fracaso de TV Nostra.

Luego de que el club catalán oficializara la desvinculación del futbolista argentino de 34 años a causa de "obstáculos económicos y estructurales" de la Liga de Fútbol Profesional de España, Jorge Rial publicó en su cuenta de Twitter: "Siempre es así. Te recibe el presidente y te despide el portero".

Tras hacer alusión a su salida de la histórica emisora que lo vio crecer al comando del magazine Intrusos, Rial hizo uso de su humor con un nuevo tuit. "¡Pero este año nos fuimos todos!", manifestó en Twitter, junto con muchos emojis de rostros llorando de la risa.

Siguiendo la línea de comentarios ácidos, el periodista leyó el comunicado del Fútbol Club Barcelona -que le agradece a Messi el aporte que hizo para con el mítico club y le desea lo mejor en su vida personal- onjetó: "El último párrafo es un espanto. Unas líneas frías e insulsas para el más grande que hizo grande al Barcelona. En todos los órdenes es igual. Es que los que mandan nunca tendrán la capacidad de los que creen mandar. Su horizonte es solo un escritorio. #Messi"

Jorge Rial fulminó a Fernando Iglesias tras sus dichos: “Impresentable”

El periodista Jorge Rial arremetió contra el diputado Fernando Iglesias en una reciente aparición en los medios, al referirse a sus declaraciones machistas y sexistas sobre las visitas de Florencia Peña a la Quinta de Olivos el año pasado. En su discurso, el ex conductor de Intrusos hizo alusión al rol de Juntos por el Cambio en esta situación.

“La primera sanción que uno esperaría sería de los pares, del mismo partido. ‘Che, ¿en serio vamos a llevar a este en la lista? ¿A este impresentable?’ Hasta ahora, la tibieza absoluta. El comunicado que sacaron las mujeres de Juntos fue de una tibieza absoluta. Incluso escuché más defensa hacia él, que marcarle el error”, comenzó su descargo Rial, desde su ciclo de Radio 10 y en dúplex con C5N.

“Che, vienen las PASO ahora, que son abiertas, puedo votar a quien yo quiera. Y bueno, por ahí me levanto ese día y voto en contra de esa lista, la de Fernando Iglesias. Claro, quién te dice que por ahí es el lugar donde se lo puede castigar. No hay mejor castigo de la gente que las elecciones”, expresó y propuso: “Entonces digo, che, tenemos la oportunidad, tal vez sea la manera, porque del lado de Juntos por el Cambio no hay voluntad ni siquiera de señalarlo. Y encima hoy retrocedió en chancletas, además de mal tipo es cagón”.

Luego, Rial se refirió a la cobardía de Iglesias con un lapidario remate: “A mí me encanta porque cuando él te ataca, lo primero que te dice si sos periodista es ‘sos un periodista pago’. Lo loco de todo esto es que el pago por todos nosotros, el subsidiado por llamarlo de alguna manera es él, que es diputado. Usa su banca y la guita que gana, que es de todos nosotros”, dijo y, por otro lado, agregó que el diputado habría incumplido un a regla impuesta por la presidenta del partido: “Patricia Bullrich quiso imponer una especie de código de ética en su partido, que decía ‘del cinturón para abajo, no’, y al otro día sale este energúmeno a decir las cosas que dijo”".