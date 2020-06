¿Marcela Tauro da el batacazo? se acerca a un importante programa

Marcela Tauro continúa con la incertidumbre en torno a su futuro en Intrusos. En una reciente entrevista soltó frases desconcertantes con respecto a su futuro en América y aprovechó para responderle a Luis Ventura luego de que este dijese que ella “iba a entender por lo que pasó él”.

“No lo entendí mucho. Me parece bárbaro, él es palabra autorizada porque estuvo muchos años. No me molesta, estoy en una etapa en la que no me molesta nada. La verdad es que no me sentí aludida, no tengo trato con Luis, pero en algún momento alguien le habrá comentado lo que pasó. Fui amiga de él y ha sido un buen compañero”, declaró la periodista al ser indagada por la cronista Maite Peñoñori.

Y añadió, en diálogo con el programa "Los Ángeles a la Mañana": “Mi salida de no tiene nada que ver con la de él, son situaciones distintas. No sé qué decir, no me está pasando”.

“Ahora estoy en rotación con el programa que estaba, tengo que juntarme para ver cómo sigo. No estoy desafectada”, indicó la expanelista de Intursos, que tras recibir una nueva pregunta sobre si volverá a ocupar su histórico rol o pasará a Intratables, reiteró que debe juntarse con los directivos de la emisora.

"No me entendiste, tengo que hablar con el programa y con todos. Estoy más cerca de tener una charla, y no puedo decir nada porque no la tuve”, le contestó Tauro a la notera del ciclo de El Trece.