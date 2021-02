Las internas quedaron al descubierto.

Tras conocerse su alejamiento de Intrusos en el espectáculo, Jorge Rial quedó en el centro de la escena y ya existen rumores sobre los posibles destinos del periodista. Sin embargo, más allá de los mismos, su colega Ángel de Brito expresó las razones por las que el conductor habría decidido dar un paso al costado en el exitoso ciclo que ya lleva 20 años al aire de América TV.

"El programa nuevo es un hecho. Ahora, abro varias ventanitas. Primero, hay intensas internas adentro del programa. Se han terminado algunos romances que existían con algunos favoritos. Está complicado el clima", detalló de Brito, aludiendo a la reestructuración de Intrusos y a la nueva fórmula que tendría a Adrián Pallares y Rodrigo Lussich como las cartas más poderosas.

De lleno en las internas entre el ex conductor y sus panelistas, Ángel de Brito explicó que ya no hay diálogo entre ambas partes y que esta habría sido la principal razón por la que la figura periodística decidió dejar su silla vacante: "Rial no tiene comunicación, prácticamente, con sus compañeros, después de todo el bolonqui del chat y todo eso, se cortaron las líneas. El chat de sus compañeros fue el detonante".

Distintas versiones aseguraron a lo largo de la semana pasada que el conductor de Intrusos en el espectáculo, Jorge Rial, no iba a volver al programa después de sus vacaciones. Rial confirmó que no iba a ser de la partida hoy y el programa de hoy no fue el mismo ya que la conducción estuvo a cargo de Adrián Pallares, quien históricamente lo reemplaza durante sus semanas de descanso, acompañado por Rodrigo Lussich.

Jorge Rial tuvo un 2020 muy intenso con la conducción de la temporada 20 de Intrusos con un plantel que paulatinamente se fue deshaciendo con la salida de sus estrellas como Marcela Tauro, Daniel Ambrosino y Guido Záffora. Es por esto que el periodista decidió comenzar el 2021 tomándose unas vacaciones en la Patagonia con su esposa, Romina Pereiro y con mensajes de reconciliación con su hija Morena.

Cuál sería el nuevo programa que Jorge Rial conduciría en América TV

Aunque algunos afirman que Jorge Rial podría hacer un programa de archivo al estilo de Bendita con Beto Casella, la periodista Marina Calabró afirmó que Jorge estaría más interesado en abordar temas de relevancia política y social desprendiéndose de lo que viene haciendo hace más de dos décadas en la pantalla chica. De hecho, Calabró confirma la llegada a América de TV Nostra porque será ella quien acompañe al ex conductor de Intrusos en las noches de lunes a viernes.

En principio, la nueva apuesta de Jorge Rial podría ubicarse en el horario de las 20 que, hasta ahora, venía siendo la franja en la que salía Polémica en el bar con Mariano Iúdica y su equipo. Por otro lado, también se está definiendo el destino de Animales sueltos que regresa con Alejandro Fantino pero no de manera diaria.