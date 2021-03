Fiel a su costumbre, Jorge Lanata volvió a estar envuelto en una polémica. En las últimas horas, Marcelo Polino se mostró furioso y acusó al periodista de Grupo Clarín de haber protagonizado un robo en los estudios de Radio Mitre, detalle por el que se volvió noticia en todo el país.

En el inicio del programa de radio que conduce, Polino decidió sincerarse con la audiencia y revelar lo que le ocurrió a él y a su equipo de trabajo: "Hemos entrado en guerra con un compañero de la radio. Y como pueden ver (NdeR: el programa también se transmite por streaming en Mitre), estamos saliendo mal iluminados, sin luz ¡Ahora nos van a ver cómo realmente somos!".

Luego, decidió dar a conocer el nombre de la persona que se robó las luces del estudio, detalle por el que no pudieron hacer el programa de la mejor manera: "Es que según me informa la producción, el señor Jorge Lanata se llevó nuestras luces, y no nos importa el motivo, lo único que nos interesa es que ya no las tenemos más".

Finalmente, y a modo de descargo, Polino manifestó su furia con Lanata y resaltó que la iluminación es sumamente importante para poder llevar el programa radial que también sale por streaming: "¡Me da bronca! ¡Yo necesito mis luces! Me hubiera traído un velador de mi casa, pero me enteré cuando entré acá".

Por qué Diego Leuco se fue del programa de radio de Jorge Lanata

A mediados de febrero, Diego Leuco contó que dejó el programa Lanata sin Filtro para conducir su propio programa en las tardes de Radio Mitre: “Dejé el programa porque después de siete años tenía ganas de conducir mi propio programa de radio, y se dio esa posibilidad (ahora conduce Diego a la tarde, también en Mitre). Lo hablé con Jorge directamente y me dijo: ‘Obvio, me parece bárbaro’".

Asimismo, en enero pasado, Leuco se despidió de Lanata con un sentido mensaje: "Sos un tipo gigante, me senté con 24 años acá, no sé si hoy lo haría". Y Lanata le devolvió el guiño: "No me equivoqué, hiciste un gran laburo, y sabés que tenés una gran carrera por delante".