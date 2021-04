Joni Viale volvió a la TV y habló sobre las últimas horas de su padre

El pasado 11 de abril falleció Mauro Viale, uno de los periodistas argentinos más reconocidos del país. A una semana del deceso del conductor, su hijo Jonatan Viale volvió a la conducción de +Realidad en LN+, en el clásico pase entre El Noticiero de Eduardo Feinmann y su programa, compartió el calvario que vivió junto a su familia durante las últimas horas de Mauro con vida.

"¿Cómo fue?", preguntó Eduardo Feinmann sobre los momentos previos a la muerte del histórico del periodismo televisivo. "El viernes a la noche estaba haciendo el pase y me llama Alexis, mi cuñado. El productor me dijo que viera el celular, tenía una catarata de mensajes, me decían que tenía 39 de fiebre, que echó a las enfermeras que fueron con la ambulancia esa noche", relató Jonatan Viale.

"Fui el sábado a la mañana porque estaba saturando muy bajo, 89, 90. Y le dije 'o te internás o no ves más a tus nietos', era una amenaza, mi hermana estaba llorando, una escena muy fea", continuó. "Pusimos en altavoz a la jefa de Terapia Intensiva de Los Arcos que le dijo que si no se internaba ahora no le iba a llegar el oxígeno y podía tener un paro", describió conmovido.

"Ahí le cambió la cara, porque esta porquería (el Coronavirus) afecta cognitivamente. Mi papá estaba muy cansado y no se podía mover. Creemos que venía arrastrando el Covid, es una creencia", explicó Viale. Para no correrse de su agenda, Feinmann deslizó: "¿no fue la vacuna?". Inmediatamente, el hijo de Mauro Viale aseguró que "no fue la vacuna. Él venía así".

"Alexis, mi cuñado, me decía que el miércoles lo veía cansado, el jueves también, y que el viernes ya fue a hacer el programa y se agarraba de las paredes. El sábado fuimos con mi hermana y le dijimos que se interne porque no había para elegir. Le hizo un click, se levantó de la cama y se fue con la sillita de ruedas", describió.

El periodista de 73 años se encontraba internado en el Sanatorio Los Arcos desde el 10 de abril debido a una complicación en su cuadro de coronavirus. En el último tiempo Mauro Viale se había destacado por sus fuertes opiniones respecto al COVID, entre las que reconocía su temor a las consecuencias del virus que azota a todo el planeta.

"No era mi papá el sábado al mediodía, no era. Mi papá es gigante en todo sentido y cuando lo ví ahí era otra cosa, estaba tomado por esa mierda, estaba débil y me parece que tenía mucho miedo", lamentó al tiempo que afirmó que "el sábado entró a terapia en Los Arcos". "¿En la ambulancia fue la última vez que lo viste?", preguntó Feinmann. "No lo había pensado, pero fue así", reconoció Jonatan.