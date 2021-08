Sigue el escándalo de Jimena Barón con Villa La Angostura: su representante se niega a devolver parte del dinero

El manager de la cantante se niega a devolver 750 mil pesos a Villa La Angostura por un show cancelado de febrero del 2020.

Ya pasó más de un año y medio desde que Jimena Barón se ausentó de la Fiesta Nacional de los Jardines en Villa La Angostura, donde la artista debía dar un show, pero el escándalo sigue. Es que el municipio de la ciudad turística continúa reclamando la devolución de una suma de casi 750 mil pesos, correspondientes a gastos de alojamiento, logística, comidas y pasajes que la Cobra no utilizó y que su manager Eduardo Antonio Bonuccelli se niega a devolver. En respuesta a la intimación enviada por Villa La Angostura, Bonuccelli negó ser el representante de Barón.

Como cada año, en febrero del 2020 se iba a realizar la Fiesta Nacional de los Jardines en Villa La Angostura. Para tamaño evento, el municipio decidió contratar a Jimena Barón para que brindara un show por la suma de 2,2 millones de pesos en total. Ante la ausencia de la Cobra, el cachet de la artista de 1.450.000 pesos fue devuelto en su totalidad a las autoridades municipales, que utilizaron el dinero en gastos ocasionados por la pandemia. Pero como se puede ver, faltan regresar unos 750 mil pesos, un importe que Villa La Angostura le reclama a Eduardo Antonio Bonuccelli, representante de la jurado de La Academia de Showmatch.

El productor se niega a devolver el importe aunque existe una cláusula en el contrato firmado que indica que ante una suspensión del show habría que regresarlos. Según reveló el portal La Angostura Digital, el estudio jurídico de la Ciudad de Buenos Aires Galli Basualdo y Vazón intimó a Bonuccelli a reintegrar el dinero adeudado. El productor respondió la intimación rechazando la obligación de devolver los 750 mil pesos y hasta negó ser el representante de Jimena Barón.

"La acción es por incumplimiento contractual, ya que si bien la señora Barón reintegró parte del dinero que percibió por vía extrajudicial, hay un tramo de gastos que se negó a devolver", explicó Hugo Burgenik, abogado patrocinante de Villa La Angostura. El próximo paso para el municipio neuquino será iniciar un proceso de mediación, que en caso de no prosperar podría culminar en un juicio para que Bonuccelli devuelva el importe adeudado. Según informaron desde el portal La Angostura Digital los gastos corresponden a alojamientos, comidas y pasajes, y logística.

Jimena Barón contra los productos adelgazantes

Este mes, Jimena dejó en claro que en Internet circulan algunas publicidades de “productos mágicos para adelgazar” con su imagen, pero que son totalmente falsas, ya que ella jamás publicitaría algo que no sirve. “Son fotos robadas sin autorización para que compren algo que además, NO funciona. Personalmente no creo en nada de eso y JAMÁS tomé nada”, sentenció.

“Personalmente no creo en nada de eso y JAMÁS tomé nada”, continuó Barón. En este sentido, volvió a recalcar una vez más que los resultados de su cuerpo se deben a entrenamientos de horas en el gimnasio. “Yo entreno de lunes a sábado y como muy saludable. Punto. A mover el esqueleto y cambiar la alimentación si están en búsqueda de un cambio. Nutricionistas y entrenadores, el resto puro chantaje”.