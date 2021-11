Jimena Barón sufrió un grave accidente: "El mozo ni me preguntó cómo estaba"

La jurado de ShowMatch La Academia Jimena Barón contó en sus redes sociales cómo fue su fuerte accidente en un restaurante.

Jimena Barón sufrió un fuerte accidente en medio de una divertida cena que organizaron algunos de los miembros del jurado de ShowMatch La Academia (El Trece) y no la pasó nada bien. "Me hice cajeta", reveló en sus redes sociales brindando todos los detalles del doloroso momento.

“Anoche me caí en el medio de un restaurante, crucé rápido una pierna y levanté las manos tipo gimnasia artística. El mozo ni me preguntó cómo estaba. Me dijo: ¡QUÉ ARTISTA!’. Y siguió”, escribió Barón en su cuenta oficial de Twitter.

Y, pese a su caída con gracia, Jimena también admitió que sufrió mucho dolor. “Estuve bien se ve, porque en realidad me hice cajeta”, describió sin ningún tipo de filtros, muy fiel a su estilo.

Flor Vigna lanzó su primera canción y la acusaron de plagiar a Jimena Barón: "Es una vergüenza"

Flor Vigna se lanzó como cantante con su primer sencillo, Uy. En pocas horas, el videoclip superó las 990 mil reproducciones en YouTube y está en las puertas del millón de visualizaciones. Sin embargo, no todo es color de rosas para la actriz: en las redes sociales no tardaron en llegar las comparaciones, y hasta hubo posteos donde la acusaron de plagiar a Jimena Barón.

Distintos usuarios usaron su cuenta de Twitter para compartir el nuevo tema, que salió justo en la época en la que suelen publicarse aquellas canciones que terminan explotando en el verano. Algunos comentarios fueron muy positivos, felicitando a la bicampeona del Bailando por un Sueño por este nuevo paso en su carrera. Sin embargo, también llegaron los negativos, con comparaciones y acusaciones, lo que provocó que su nombre fuera tendencia durante varias horas.

"Vergonzoso. Quemado. Aburrido. Y hasta cansador por el estilo. El tema de Flor Vigna es un rejunte de Lali, Jimena, María Becerra", escribió una usuaria, con mucho enojo hacia la ahora cantante. "La primera vez que escuché el tema de Flor Vigna me di cuenta que era igual a La Cobra", agregó otra. Todas las publicaciones con algo en común: atribuyéndole un plagio al nuevo tema.