Jey Mammón se calentó en vivo por un insólito error de la producción: "No jodamos"

El conductor de Los Mammones tuvo una divertida reacción ante el insólito error de la producción en uno de los chistes que debía decir.

Sin dudas Jey Mammón está atravesando uno de sus mejores momentos a nivel laboral con Los Mammones, el programa que conduce en el prime time de América TV que suele ser lo más visto del canal con buenos niveles de audiencia. Pero el buen andar del conductor también está dado porque sabe lo que quiere y en el comienzo de la emisión del martes de Los Mammones, Jey se enojó con la producción por un insólito error. "Acá dice camioneta", retó el conductor a la producción por un error en uno de los chistes que tenía que decir, generando las risas de sus compañeros.

La divertida reacción de Jey Mammón se produjo cuando comentaba una declaración de Elisa Carrió en la que la política cruzó a Facundo Manes, precandidato del radicalismo en la provincia de Buenos Aires, acusándolo de "mentir descaradamente", algo que según Carrió no hacen en Juntos por el Cambio. "Me encanta porque dice que en Juntos por el Cambio no se puede mentir. No jodamos, mentir se puede en cualquier partido político. Mienten de un lado, mienten del otro. Se nota, se nota", aseguró el presentador televisivo.

"Esta es la ‘camioneta’ que están comprando lo políticos argentinos. ¿La tenemos?", leyó Mammón a continuación. "Dice 'camioneta'", insistió el conductor, que ante el silencio de la producción se levantó ofuscado de su escritorio y se dirigió detrás de cámara para mostrar el error en el que cartel que tenía que leer. Volviendo a cuadro, Jey pidió que mostraran la imagen que correspondía con ese chiste, una parodia de la serie política House of Cards en la que aparecían las caras de Elisa Carrió, Facundo Manes y Horacio Rodríguez Larreta.

"Te perjudicás", le aseguraban divertidos tanto Silvina Escudero como Gabriel Schultz a Jey por su reacción. "Pero eso es una serie. ¿Por qué no se van todos a la mierda?", continuó el conductor. La misma Escudero le pidió a Mammón: "No vayas a echar a nadie, te lo pido por favor". Pero el propio presentador se preguntó a quién podía echar él, dando a entender que no contaba con ese poder.

Pero no fue ese el único enojo de la noche para Jey Mammón, que volvió a cargar contra la producción del programa cuando se produjo un problema en el micrófono de la invitada, la cantante Virginia Da Cunha. “¿Tengo que hacer todo yo, chicos? Ahora voy a ir al control a pasar la música", disparó el conductor. De todos modos, para tranquilidad de sus espectadores, Jey aclaró que sus enojos eran en broma.