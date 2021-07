Ivana Nadal respondió a las críticas por su costoso curso espiritual

La mediática insistió con su proyecto y reveló detalles desconocidos sobre el contenido que tendrá su encuentro con sus fans.

La influencer Ivana Nadal informó hace algunos días que dará una charla de amor propio por Zoom, a través de sus redes sociales. Cuando los cibernautas vieron que el precio de los tickets para ser parte del encuentro era de 3000 pesos, comenzaron las críticas y burlas a la modelo por el elevado costo que, según los usuarios de Instagram, tienen sus consejos espirituales.

A pesar de los comentarios detractores, Nadal continuó como si nada y recientemente publicó un video donde volvió a invitar a sus seguidores a su charla, sin hacer referencia alguna a los montos. “Bueno, si tienen ganas de verdad de participar, estaría bueno que vayan sacando su ticket. Es el domingo 1 de agosto. Este que viene no, el otro”, explicó la celebridad de televisión a los usuarios que siguen su cuenta. “Básicamente vamos a estar hablando de amor propio, muy amplio el tema, por ende quiero decirles algo más”, remató su historia y dejó expectantes a sus fans por unos segundos.

Luego, en otro video, Ivana les relató de manera más detallada a sus seguidores qué busca generar en la gente con su curso. “En ese primer encuentro que vamos a tener, quiero compartir con ustedes, básicamente, esos momentos puntuales donde me encontraba desesperada y yéndome de mi centro", pronunció y continuó: "Esos ejemplos que sé que nos tocan a todos. Esas situaciones que debimos atravesar, ese aprendizaje, esos momentos que vinimos a superar, todo ese juicio que tenemos con nosotros y con el resto, todas las limitaciones que podemos romper para ser libres, de mente, alma y cuerpo. Para ser libres en nuestra propia experiencia. Eso quiero compartir con ustedes".

La fulminó

Hace un tiempo, en una entrevista en Los Ángeles de la Mañana, Edith Hermida expresó su opinión sobre la faceta espiritual de Nadal, de quien fue compañera en el pasado. "A mí me sorprendió Ivana Nadal, me caía muy bien, tenía muy buena onda en Bendita con ella. Fue una gran decepción para mí porque ella tenía toda una energía de 'no me gusta la gente con doble cara, me cabe la gente que te dice cualquier barbaridad pero de frente'. Ella era muy amable, muy amorosa, muy divina, pero después vi un chat que había mandado por atrás y no era lo que mostraba", reveló la locutora y cerró: "Te miraba con una sonrisa brillante, y eso no me gusta de las personas, para mí fue la gran decepción, lo tomo como una traición".