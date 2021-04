En medio del repudio generalizado a los dichos de Patricia Bullrich sobre entregarle la soberanía de las Islas Malvinas a Pfizer a cambio de vacunas, el periodista ultramacrista Jonatan Viale lejos estuvo de salir ileso, ya que intentó tapar a quien es una de sus jefa tras esgrimir esas repudiables palabras.

Cabe recordar que la nueva grilla de La Nación +, que integran el hijo del recientemente fallecido Mauro Viale, Eduardo Feinmann, Alfredo Leuco, Pablo Rossi y Luis Majul, estaría siendo financiada por Mauricio Macri para radicalizar aun más a los medios de comunicación en el contexto de pandemia.

"¿Dijiste algo de Malvinas? ¿No, no? ¿O me pareció?. Lo de Malvinas no. No está bien eso ¿o no?, lo que dijiste de Malvinas. ¿Hablaste de Malvinas o escuché mal yo? Lo de las Malvinas sacalo porque te van a decir de todo", intentó tapar el flamante periodista estrella del canal macrista.

Ante estas críticas, la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tuvo que salir a rectificarse en Twitter por sus repudiables dichos sobre entregar las Islas Malvinas a Pfizer, al remarcar: "Frente a las mentiras por la cual no se compraron vacunas, ejemplifiqué que el Gobierno dijo cualquier cosa: hasta que podíamos entregar las Malvinas o los glaciares. Si me expresé mal, ratifico mi posición a favor de nuestra completa soberanía sobre las Islas Malvinas".

Las reacciones a los dichos de Bullrich sobre Malvinas

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, repudió los dichos de la ex funcionaria macrista y señaló que ella "vuelve a mostrar la peor cara del proceso desmalvinizador" que hubo "en los cuatro años de Mauricio Macri". "Como Gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, mi rechazo y total repudio a los dichos expresados por Pato Bullrich", sostuvo Melella en su cuenta de Twitter.

Asimismo, agregó que "decir que Argentina ´tranquilamente´ podría ´entregar´ las Islas Malvinas es de un grado de irresponsabilidad pocas veces visto y una falta de respeto a la memoria de los Caídos en la Guerra de 1982". "Personalmente le exijo a Patricia Bullrich que pida disculpas al pueblo argentino, en especial al pueblo fueguino, a nuestros Veteranos de Guerra y a las familias de los héroes que descansan en el Cementerio de Darwin", completó el mandatario fueguino.