Inversores demandan a Selena Gómez por presunto fraude relacionado con start-up sobre salud mental

Selena Gomez asiste a la quinta gala anual del Museo de la Academia en Los Ángeles, California

Inversores demandaron a la cantante y actriz Selena ‌Gómez el jueves ‌tras alegar que la protagonista de "Only Murders in the Building" cometió fraude al incumplir sus obligaciones de crear y promocionar su start-up dedicada a la salud mental.

Los demandantes invirtieron casi 1,2 ​millones de ⁠dólares en Wondermind Global, una empresa ‌creada en 2021 para ayudar ⁠a los usuarios a ⁠mejorar su "bienestar mental", según la demanda presentada ante un tribunal federal de Delaware.

Los inversores ⁠afirman que se les dijo que ​Gómez, una de las ‌mayores celebridades de las ‌redes sociales con más de 500 ⁠millones de seguidores, participaría activamente en el desarrollo de la empresa como directora de marketing. Alegan que Gómez ​y ‌otros directivos de la empresa no cumplieron sus promesas, entre ellas la creación de una aplicación móvil.

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"Gómez fingió firmar un contrato que ⁠la obligaba a cumplir con sus obligaciones y luego lo ignoró", se afirmó en la demanda.

"No existía ningún proyecto empresarial legítimo, y mucho menos uno lucrativo", añadieron los demandantes, quienes señalaron que la empresa ‌no cumplió "ni siquiera con sus obligaciones más básicas, como pagar puntualmente a sus empleados y proveedores".

Un representante de Gómez no respondió de inmediato a una solicitud de ‌comentarios.

La acción legal agregó además que los demandantes desconocían los problemas de la empresa ‌hasta que ⁠una noticia publicada en internet los detalló en septiembre de ​2025. Los demandantes pretenden recuperar sus inversiones y los gastos legales.

Con información de Reuters