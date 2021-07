Tras su salida de Intrusos, Débora D'Amato reveló cómo se lleva con sus excompañeros

La expanelista de Intrusos habló sobre su paso por el magazine de espectáculos y reveló qué relación tiene con quienes la acompañaron durante años en la tarde de América.

La salida de Débora D'Amato de Intrusos en el Espectáculo en su edición 2021 dio mucho qué hablar. Recientemente, la periodista rompió el silencio y reveló que no guarda rencores con sus excompañeros luego de los rumores acerca de peleas, incluso con América TV, que pudieron desencadenar su despido.

"No fue una sorpresa, pero sí un momento feo para quedarme sin trabajo, como le sucede a cualquier laburante. Tenía contratos anuales y, como les pasó a varios de mis compañeros, llegó el momento de la renovación y no se dio”, reveló Débora en diálogo con La Nación ya que no fue convocada a la nueva edición del histórico programa conducido por Jorge Rial, quien tampoco formó parte de la vuelta del ciclo ahora bajo la conducción de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

Débora D'Amato en Intrusos

Pese al mal trago, la periodista y mamá de Lola aclaró que el cariño por el ciclo está intacto, así como que siente agradecimiento por lo que vivió durante más de cinco años como panelista. “De corazón, no tengo más que palabras de agradecimientos, incluso Intrusos está en mi haber, bajo todo punto de vista", afirmó.

En otro orden, explicó que antes de su salida del magazine de la tarde de América tanto la producción del programa como sus colegas buscaron opciones para que ella no se quedara afuera de la mesa de chimentos. "Yo tuve un diálogo permanente con mi producción, Julián León y Anita Guevara, y doy fe que hicieron lo posible para que nos quedáramos todos, para que se sumara gente y no quitaran a nadie”, precisó.

Débora D'Amato dejó atrás la angustia por su salida de Intrusos y reveló cómo se lleva con sus excompañeros

“Y sé que mis compañeros se portaron mil puntos, inclusive el grupo nuevo con quienes no compartí el ciclo", agregó en referencia a las incorporaciones del ciclo como Virgina Gallardo, Evelyn Von Brocke y Marcela Baños, dando por terminadas las versiones que referían a un mal vínculo con el staff de la tarde de América.

Pese a que los rumores hayan girado en torno al chat paralelo que mantenían las figuras del programa sin Jorge Rial y que Débora era la "informante", la periodista aclaró que conserva una buena relación con sus excompañeros. "Todos me llamaron y aún hoy sigo hablando con algunos. La TV es eso también, hoy estás y mañana no", completó.