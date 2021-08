Intratables: el tenso cruce entre Aníbal Pachano y Victoria Villarruel por Florencia Peña

Con el escándalo entre Florencia Peña y Fernando Iglesias como tema de fondo, Aníbal Pachano y Victoria Villarruel se volvieron tendencia en redes sociales después de protagonizar un tenso intercambio de opiniones en Intratables.

Uno de los temas de la semana sin dudas fue el ataque machista mediático y en redes sociales que sufrió Florencia Peña por haber visitado la Quinta de Olivos durante la cuarentena. La polémica instaló debates en todos los programas e Intratables no fue la excepción ya que Aníbal Pachano y Victoria Villarruel protagonizaron un tenso cruce después de que la abogada sostuviera que no tenía por qué defender a Flor Peña. "Sos machirula mujer", le disparó el coreógrafo a Villarruel.

El escándalo de la semana tuvo como protagonistas a Flor Peña y a Fernando Iglesias. Es que el diputado ultra macrista publicó un tuit desubicado contra la actriz y conductora por haber visitado la Quinta de Olivos durante la cuarentena. Este hecho, que generó una demanda judicial por parte de Peña contra el político, provocó una ola de discusiones y debates en la gran mayoría de los programas que tratan sobre la actualidad argentina. Entre otros ciclos, en Intratables se habló del tema y se produjo un tenso cruce que se volvió tendencia en redes sociales entre Aníbal Pachano y Victoria Villarruel, abogada y presidenta de Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas.

El intercambio comenzó cuando Villarruel sostuvo que no creía en que porque era mujer tuviera que salir a defender a Florencia Peña contra el ataque misógino de Fernando Iglesias. "No tengo por qué defenderla", aseguró la abogada, algo que sorprendió e indignó a Aníbal Pachano. "¿Pero a vos no te molestaría que te llamen rodillera?", quiso saber el bailarín y director teatral.

"¿Vos viste el nombre de ella en Twitter? ¡Es importante cómo elige llamarse!", replicó Villarruel sin inmutarse ante la consulta de Pachano. Esta respuesta generó el repudio de varios de los panelistas presentes, que le hicieron saber a la abogada que estaban en contra de sus palabras. Pero fue el propio Pachano quien disparó con todo contra la presidenta de la asociación civil que nuclea a "las víctimas del terrorismo de Argentina": "Sos machirula mujer".

Hasta Gustavo Grabia quiso saber si su opinión y su poca empatía con Florencia Peña por el ataque misógino que sufrió tenía que ver con que profesaba una ideología diferente a la suya. Villarruel negó que fuera por eso y aseguró que un sector de la población no tuvo las mismas restricciones que el resto. "Yo no puedo creer lo que está diciendo. Me parece una locura esa postura, ¿cómo no voy a ir a una reunión para ayudar a mis compañeros de trabajo?", respondió un muy indignado Aníbal Pachano, exponiendo la falta de empatía y sentido en la posición de Villarruel.