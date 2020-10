El periodista Diego Brancatelli se refirió a su relación con Ceferino Reato y destacó que pueden compartir un trabajo pero que, si no hubiera pandemia, no iría a comer con él. De esta forma, marcó una clara diferencia con su compañero de programa.

Así lo aseguró el panelista en su paso como invitado en Informados de Todo, al ser consultado sobre su vínculo con su compañero de Intratables y si se encontraban peleados: "Es muy difícil también hablar de un compañero. Trato de ser respetuosos con todos. Tenemos muchas diferencias, y sobre todo en los tratos y las formas".

"Con él tuvimos encuentros feos, que no han terminado bien y lo que tenemos ahora es distancia. Podemos compartir un trabajo pero bueno, no tengo la buena relación que tengo con vos (Andino), que generamos una muy linda relación, con Paulo Vilouta, que lo adoro. Con Débora (Plager) tengo muy buena relación, con Ernestina (Pais), con todos", explicó.

Diego Brancatelli es uno de los históricos del programa que ahora conduce Fabián Domán y, a lo largo de su estadía, ha tenido cruce con diferentes personas. Uno de ellos fue, justamente, Ceferino Reato quien lo ha acusado al aire de "Ñoqui" por su trabajo en Pilar.

Y agregó: "Me encantaría ir a comer con todos ellos, salir, siempre fuera del contexto de pandemia. Con Reato no no me gustaría ir a comer. Me pasa eso, pero bueno".

Sin embargo, Brancatelli aclaró que lo respeta en términos profesionales y destacó: "Ojo, es un intelectual. Es inteligente, es brillante y su rol de sarcástico o irónico antiperonista le sale muy bien. Por ahí me genera el mismo rechazo que a muchos les genero yo de este lado".

Uno de los cruces de Reato con el peronismo

Hace un par de meses, el panelista de Intratables Ceferino Reato lanzó una lamentable frase contra el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, luego de que el funcionario informara que el test de coronavirus dio negativo.

“Qué lástima, no, porque se ponía más linda la cosa”, se lamentó el panelista de Intratables luego de enterarse del resultado negativo de coronavirus de Arroyo. Luego de recibir una catarata de críticas, Reato sostuvo que fue "una ironía" y pidió disculpas desde su cuenta personal de la red social Twitter.