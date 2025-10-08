Se supo cómo hacer para que ningún desconocido use tu WiFi.

El mundo atraviesa una época de hiperconectividad y hay cada vez más casos de conductas delictivas online como hackeos, por eso es fundamental ocuparse de la seguridad de todos los dispositivos electrónicos de la casa. De ese modo, los expertos en tecnología indicaron cómo es el paso a paso que hay que seguir para poner privacidad en la red WiFi.

Tener en cuenta esto es importante porque las redes están llenas de información personal que puede ser utilizada por extraños para robos y/o estafas. Además de eso, el hecho de que haya muchas personas conectadas a tu red WiFi haría que el funcionamiento de la misma sea mucho más lento para vos, otro motivo para ponerle una restricción de seguridad.

Para proteger tu red Wi-Fi y evitar que extraños se conecten, es importante configurar una contraseña segura y mantener el cifrado adecuado. Los expertos señalan que lo ideal es usar el protocolo WPA2 o WPA3, que brindan mayor nivel de seguridad que los antiguos WEP o WPA; la clave debe ser larga, combinar letras, números y símbolos, y evitar datos personales.

Al mismo tiempo, los entendidos en tecnología recomiendan cambiar la contraseña con regularidad, ocultar el nombre de la red (SSID) si es posible y actualizar el router para corregir vulnerabilidades. Por último, otro tips que sirven con desactivar el acceso remoto y revisar los dispositivos conectados desde la configuración del router.

