Milei y Jonatan Viale se verán las caras esta noche en TN

El presidente Javier Milei enfrenta esta noche su primera gran prueba mediática tras el escándalo por la promoción de la criptomoneda $LIBRA, un activo digital que impulsó en sus redes sociales y que, tras un breve auge, se desplomó dejando a miles de inversores en pérdidas y provocando una catarata de acusaciones de estafa contra el jefe de Estado. El mandatario será entrevistado en el programa ¿La Ves? de Jonatan Viale (TN) durante la noche del lunes y deberá defenderse y justificar su actuación. Ante tanto revuelo digital, El Destape le preguntó a una inteligencia artificial cuál podría ser la estrategia que use el economista para protegerse y cómo serían sus frases más altisonantes.

La moneda $LIBRA, vinculada a un proyecto supuestamente privado, fue presentada por Milei como una iniciativa para fomentar la inversión en Argentina. La controversia comenzó cuando el presidente argentino promocionó $LIBRA en sus redes sociales, lo que disparó su valor, pero también destapó dudas sobre su legitimidad y las posibles irregularidades. El tuit fue rápidamente eliminado, pero las críticas no han cesado. En un corto lapso, la valuación de este cripto activo sin sustento se desplomó, dejando un tendal de pérdidas monetarias considerables para una gran cantidad de usuarios, muchos de ellos seguidores del libertario, mientras que los mayores tenedores abandonaban sus posiciones en el pico de su precio.

El tweet borrado de Milei.

El hecho destapó un escándalo de alcance internacional y puso en jaque al presidente, que elaboró una defensa aún más comprometedora en su misma cuenta de X (ex Twitter). Pero ahora, Milei deberá enfrentar las cámaras y enarbolar una buena estrategia de defensa para no quedar deslegitimado ante sus seguidores, el pueblo argentino y los mercados internacionales.

La defensa que podría usar Milei con Jonatan Viale tras el escándalo cripto, según Chat GPT

Según un análisis basado en sus discursos habituales y su línea de pensamiento, la inteligencia artificial Chat GPT, Milei podría estructurar su defensa en cinco ejes clave. Primero, negará cualquier responsabilidad directa en el colapso de la criptomoneda, argumentando que simplemente compartió información sobre un emprendimiento privado, sin participación en su gestión. Luego, reivindicará la libertad de mercado, asegurando que cada individuo debe asumir las consecuencias de sus decisiones financieras. Además, es probable que ataque a la oposición y los medios de comunicación, denunciando una "opereta de la casta" para desacreditarlo. También minimizará el impacto del episodio, sosteniendo que se trata solo de un "tuit malinterpretado". Finalmente, desviará la conversación hacia su agenda económica, destacando los logros de su gobierno y reforzando su mensaje contra el estatismo.

Las frases que podría usar Milei para defenderse del escándalo cripto, según la IA

Negación de responsabilidad directa

"A ver, Jonatan, yo no soy el Estado ni un burócrata regulador. O sea, publiqué un tuit, como hago siempre, apoyando un proyecto privado. Después me enteré de los detalles y lo borré, ¿y? ¡Fin de la historia! Ahora resulta que los zurdos empobrecedores quieren que el presidente sea el niñero de la gente. No funciona así, hermano. En una sociedad libre, cada uno se hace cargo de sus decisiones."

Defensa de la libertad de mercado

"O sea, esto es muy simple… Si alguien hizo algo ilegal, que lo investigue la Justicia. Pero la solución no es más regulaciones, eso es pensamiento socialista. Lo que pasa es que los estatistas odian la libertad, entonces aprovechan cualquier excusa para querer meterse en los mercados. ¡Dejen de joder con eso! La gente es libre de invertir donde quiera, y si pierde plata, es parte del sistema, ¿sabés?"

Ataque a la oposición y los medios

"Pero claro, Jonatan, los medios ensobrados de la casta están desesperados porque ven que estamos cambiando el país. No dijeron nada cuando los kirchneristas robaban con la obra pública, pero ahora hacen un escándalo por un tuit. O sea… ¡dejate de joder! Esto es un circo armado por los zurdos empobrecedores, porque no soportan que les estamos ganando la batalla cultural."

Minimización del error

"Mirá, fue un tuit, nada más. O sea, publiqué algo apoyando un emprendimiento privado, después me enteré mejor y lo borré. ¿Dónde está el crimen? Digamos… Esto es un invento de los progres resentidos que buscan cualquier cosa para embarrar la cancha. Porque no pueden tolerar que alguien que piensa distinto les haya ganado la elección y les esté cerrando el grifo de la joda."

Desvío hacia su agenda política

"A ver, lo importante acá no es un tuit. Lo importante es que estamos bajando el gasto público, terminando con la casta y sacando a la Argentina del socialismo. Y eso, digamos… les duele. Por eso arman estas operetas berretas. Pero les tengo una mala noticia: ¡no van a poder frenar la revolución de la libertad! ¡Viva la libertad, carajo!"