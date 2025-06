Se cayó Chat GPT: la IA dejó de funcionar en todo el mundo.

Se cayó Chat GPT, la famosa IA (Inteligencia Artificial) más utilizada a nivel mundial. En los últimos minutos, millones de usuarios de todo el mundo detectaron que la IA dejó de funcionar correctamente. Así lo informó Down Detector, que se encarga de registrar todas las caídas mundiales de diferentes plataformas y webs.

"Los reportes de los usuarios indican problemas con OpenAI. Open AI es una empresa de inteligencia artificial con sede en Estados Unidos. Proporciona a los usuarios acceso a un conjunto de herramientas y aplicaciones de inteligencia artificial, que incluyen ChatGPT (Chat GPT, chatgpt.com), Sora, Dall-E, Data Analyst, Web Browser, Writing Coach y muchos otros. Además, OpenAI ofrece la "API OpenAI", que brinda acceso a sus modelos de lenguaje, incluido GPT", informó Down Detector. Por lo pronto, lo único que se sabe es que la versión paga no está caída, a diferencia de la común.

Según Down Detector, la interrupción registró un pico de 1314 reportes a las 7:43 a. m. ET, pero el número de reportes de usuarios disminuyó a 1257 a las 8:43 a. m. ET. Los reportes indican que el 93 % menciona problemas con Chat GPT y el 7 % detecta problemas con la aplicación. Además, la página de estado de Open AI anunció: "A las 8:35 a. m. ET, identificamos la causa raíz del problema que causa el aumento de errores y latencia en los servicios mencionados".

Además, agregaron: "Estamos trabajando para implementar una solución de mitigación". Por lo pronto, no se sabe qué fue lo que sucedió exactamente ni cuándo se solucionará el problema, pero las redes sociales como X (ex Twitter) se llenaron de quejas de usuarios de todo el mundo, especialmente por aquellos que utilizan Chat GPT a diario para trabajar o para estudiar.

Las reacciones en X por la caída de Chat GPT