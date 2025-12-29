Este es el Motorola W375 que salió a la venta hace 20 años.

El Motorola W375 original fue un teléfono clamshell económico y funcional lanzado globalmente en junio de 2006. Tenía características básicas: GSM (2G), pantalla TFT de 1.8″, cámara VGA, memoria interna muy limitada (~1.5 MB) y radio FM, destacando por su diseño compacto y simple. Ahora, la Inteligencia artificial nos deja ver cómo sería un modelo 2026 "Industria Argentina".

"En Argentina muchos lo recuerdan como un equipo accesible y popular entre quienes buscaban un segundo teléfono, o para uso de llamadas/mensajes básicos a mediados de los años 2000, justo cuando proliferaban los celulares abribles con radio y cámara por menos de lo que costaban los 'smartphones' iniciales", explicó ChatGPT y agregó sobre el recordado Motorola: "Cobraba mayor relevancia en zonas con cobertura 2G en 2007/2008".

En ese sentido, la IA rememoró que Motorola fue durante esos años una marca con fuerte presencia en Argentina, no sólo con la serie W, sino también con modelos como la familia RAZR, E y posteriores MotoG, que consolidaron su posición como opción asequible con diseño atractivo. "Las operadoras lo ofrecían frecuentemente con planes básicos; muchas unidades de W375 terminaron siendo reutilizadas por estudiantes o como teléfono de respaldo", señaló.

Luego, el asistente virtual arriesgó: "Imaginemos ahora que Motorola decide 'revivir' el W375 como icono retro-modernizado producido en Argentina. Es lanzado con campaña basada en la nostalgia del diseño flip (que volvió a ponerse de moda con los plegables), pero con performance actual y precio competitivo local".

Los detalles del Motorola W375 "Industria Argentina", según la IA

Diseño

Factor de forma: Diseño clamshell renovado con bisagra robusta — homenaje al modelo original de 2006, pero con líneas modernas y plegado suave.

Diseño clamshell renovado con bisagra robusta — homenaje al modelo original de 2006, pero con líneas modernas y plegado suave. Materiales: Estructura con aluminio reciclado y bioplástico argentino (industria local), con acabado mate y colores inspirados en paisajes argentinos (Terracota, Azul Patagonia, Plateado Pampas).

Estructura con aluminio reciclado y bioplástico argentino (industria local), con acabado mate y colores inspirados en paisajes argentinos (Terracota, Azul Patagonia, Plateado Pampas). Pantalla: Exterior: Pantalla táctil secundaria AMOLED de 1,9″ con notificaciones rápidas. Interior: Pantalla principal foldable AMOLED de 6,1″, 120 Hz, brillo alto para exteriores.

Peso estimado: ~155 g (mucho más ligero que los “plegables” clásicos).

Así se ve Motorola W375 modelo 2026 “Industria Argentina”, según la Inteligencia artificial ChatGPT.

Hardware

Procesador: SoC de gama media eficiente (por ejemplo, Qualcomm Snapdragon serie 7xx o equivalente).

SoC de gama media eficiente (por ejemplo, Qualcomm Snapdragon serie 7xx o equivalente). Memoria y almacenamiento: 8 GB RAM + 128/256 GB UFS 3.x, con opción de expansión vía microSD.

8 GB RAM + 128/256 GB UFS 3.x, con opción de expansión vía microSD. Cámara: Principal: 50 MP con IA de mejora automática. Secundaria interior: 16 MP.

Batería: ~4000 mAh con carga rápida de 33 W.

Software

Sistema operativo: Android 14 o superior, con capa optimizada para pantallas plegables.

Android 14 o superior, con capa optimizada para pantallas plegables. Funciones exclusivas Argentina: Integración con billeteras locales (MODO, Mercado Pago). Asistente inteligente con español rioplatense. Gestos rápidos para apps de transporte y mensajería.



Conectividad