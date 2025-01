Así es la nueva Inteligencia Artificial que puede prolongar 10 años la vida humana

Así es la nueva Inteligencia Artificial que puede prolongar la vida humana.

La Inteligencia Artificial OpenAI dio un paso revolucionario en la búsqueda por prolongar la vida humana a través de su sistema científico. En asociación con Retro Biosciences, una compañía especializada en investigaciones sobre longevidad con sede en San Francisco, desarrolló un modelo denominado GPT-4b micro, diseñado para optimizar proteínas clave en el rejuvenecimiento celular.

Según lo informado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), este modelo tiene la capacidad de rediseñar los factores Yamanaka, un grupo de proteínas capaces de convertir células adultas en células madre rejuvenecidas. Este avance podría transformar campos como la regeneración de tejidos, la creación de órganos artificiales y el suministro masivo de células para tratamientos médicos.

El funcionamiento del GPT-4b micro se basa en el análisis de grandes volúmenes de datos biológicos, incluidas secuencias de proteínas y sus interacciones. El mismo está diseñado para sugerir modificaciones que potencien su funcionalidad. Este enfoque permitió a Retro Biosciences lograr avances significativos en la optimización de los factores Yamanaka en un tiempo récord. Joe Betts-Lacroix, CEO de Retro, calificó los resultados obtenidos como “notablemente prometedores” y destacó el impacto positivo del modelo en la investigación de la longevidad.

A pesar de estos avances, la reprogramación celular aún enfrenta limitaciones. Actualmente, menos del 1% de las células tratadas logra completar el proceso de rejuvenecimiento, lo que señala la necesidad de mejoras adicionales en esta tecnología. Además, los datos completos de estos estudios aún no fueron publicados, por lo que las afirmaciones que hicieron OpenAI y Retro Biosciences están pendientes de verificación independiente.

Aaron Jaech, uno de los investigadores, explicó que el proyecto aún se encuentra en fase de desarrollo, y no se definió si GPT-4b micro se lanzará como un producto independiente o se integrará en otras herramientas de la compañía.

Revelaron qué es lo que nunca hay que decir en un chat con Inteligencia artificial

Los chatbots de Inteligencia artificial se convirtieron una herramienta muy utilizada en todo el mundo ante la gran capacidad para responder muchas preguntas y cuestiones en pocos segundos. Pero estas plataformas pueden tener acceso a una importante cantidad de datos personales de los usuarios y es clave que se utilicen con cuidado. Para eso vamos a repasar todo lo que nunca hay que decirle a ninguno de los asistentes de IA.

Como se informó en varias ocasiones, los chatbots de Inteligencia Artificial son programas de software que están diseñados para simular conversaciones humanas. Es una tecnología basada en el procesamiento del lenguaje natural y el aprendizaje automático para comprender las consultas que realizan los usuarios y generar respuestas realistas, ya sea en forma de mensajes de texto o de voz.

Estas aplicaciones son útiles en la vida cotidiana por sus diversos campos de aplicación, ya sea para la atención al cliente, o cualquier persona desde su hogar. Pero plantea un serio problema con respecto al uso de la información que reciben las plataformas durante las conversaciones. Por estos motivos, hay que tener mucho cuidado con los mensajes que se les envían.

Todo lo que no se le puede decir a ningún chat de Inteligencia Artificial

Un dato a remarcar es que, según explica Fox News, como no hay límites ni leyes que regulen lo que pueden hacer los chats de Inteligencia Artificial con la información que recopilan, es recomendable no compartir ciertos datos sensibles. A continuación, enumeramos las 10 cosas que no se les debe decir:

Contraseñas o credenciales de inicio de sesión Nombre, dirección o número de teléfono Información financiera confidencial Datos médicos o de salud Pedir consejos ilegales Discurso de odio o contenido dañino Información confidencial de trabajo o negocio Respuestas a las preguntas de seguridad Contenido explícito Información personal de otras personas

Otro punto a señalar es que a la hora de utilizar un chatbot de IA por primera vez, se aconseja generar una cuenta nueva desde cero, en lugar de utilizar las haituales opciones de inicio de sesión con Google o Facebook. Y se puede desactivar las funciones de memoria en la configuración de plataformas como ChatGPT o Perplexity.