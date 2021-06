El emotivo posteo de Florencia Kirchner recordando a Néstor: "Caminaba detrás de mí"

La hija de la vicepresidenta compartió a través de su cuenta de Instagram una tierna foto de su infancia y recordó a su padre, el expresidente Néstor Kirchner.

Florencia Kirchner, la hija menor de Cristina Fernández y Néstor Kirchner se muestra muy activa en redes sociales, principalmente en Instagram. Esta vez, publicó una tierna foto de su infancia en la que se la puede ver caminando por delante de su mamá y de su papá con un sentido mensaje para el expresidente y, sin dudas, conmovió a miles de seguidores.

"Caminaba detrás de mí. Cuando su caminata abandonó el espacio terrestre, se me hizo todo el cuerpo la cosa petrificada. Un movimiento puede entregarse al baile gelatinoso con el cual quizás podría haber terminado en los suelos. 'Ya no hay padre así que no caigas a los suelos” me dije, me dije, me dije, “solo una parte, el resto dura, forma de que te sostengas'", inició Florencia en su posteo que, en cuestión de minutos, superó las 18 mil reacciones de los usuarios de la plataforma.

En esta línea, la joven expresó el dolor que la sigue envolviendo tras perder físicamente a su padre y confesó: "Saludé a muchas personas con reverencias exageradas, cuando lo que debería haber hecho es dejar que mi pelo se haga todo como la Medusa. Hice la reverencia de los bebés cuando intentan manejar sus cabecitas". "Años y años de mover la cabeza como un bebé. Cuando nació mi hija pensé que tenía a mi lado a una igual, no lo dije, me dio vergüenza", agregó.

Sobre la escena que quedó impresa en la fotografía, Florencia expresó: "Quiero pensar que el día de estas fotos lo recuerdo y, aunque no sé si es verdad, le digo a mi mente que lo invente sin freno. Sé que por esos años me movía como loca porque, ya escribí: caminaba detrás de mí. Todo era un darme vuelta y decirle que mirara tal cosa. Quería que lo vea como yo y en mi secreto, comprobar que me estaba siguiendo".

La hija de Néstor y Cristina utiliza Instagram para sugerir y recomendar lecturas y para compartir sus propias producciones. "¿Alguien más crea retazos del padre por ahí?", preguntó a sus seguidores y concluyó que sus palabras cargadas de emoción fueron "la manera en la que se respiró el pensamiento".