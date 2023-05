Horóscopo semanal: predicciones del 22 al 29 de mayo de 2023

Horóscopo semanal del 22 de mayo al 29 de mayo: consejos, predicción para tu signo y colores de la suerte.

Los horóscopos no son predicciones exactas, pero pueden servir de guía.

Ya está disponible el horóscopo semanal del 22 de mayo al 29 de mayo de 2023. Desde El Destape, te contamos cuáles son las predicciones y pronósticos para tu signo en esta semana que se aproxima.

Es importante señalar que son predicciones generales, por lo que es posible que no todo resuene con tu presente: tomá lo que intuyas que es para vos. Además de leer el horóscopo de tu signo solar, también podés leer el de tu ascendente. Y si no sabés cuál es tu ascendente, podés averiguarlo de forma gratuita en diversos sitios de Internet.

Las posiciones y movimientos de los astros en el firmamento, como el Sol, la Luna y los planetas del sistema solar, tienen un impacto significativo en diversos aspectos de nuestras vidas. Estas influencias no solo se limitan a la configuración astrológica de nuestro nacimiento, que define gran parte de nuestra personalidad sino que también afectan nuestras energías diarias, con especial atención a los planetas personales: Marte, Venus y Mercurio.

Cuando Marte transita de una constelación a otra, nuestra forma de actuar y nuestra libido pueden verse modificadas. Si Venus toma protagonismo en un movimiento, los asuntos del amor serán los temas principales. Y, por supuesto, debemos estar atentos a los retrocesos de Mercurio, ¡especialmente cuando está retrógrado! (Tomen nota de las fechas en las que Mercurio estará retrógrado en 2023). La situación específica de cada momento determinará lo que depara a cada uno de los signos del zodiaco en el horóscopo semanal.

La temporada de Géminis ya está entre nosotros, con la llegada del Sol a esta constelación desde el domingo, lo que nos hace sentir más sociables, con ganas de conversar y con la mente agitada. Así que en los próximos días, dedíquense a disfrutar y, sobre todo, a planificar su verano. A continuación, les presentamos el horóscopo de la semana del 22 al 28 de mayo, para que nada de lo que ocurra en los próximos siete días los tome por sorpresa.

Uno por uno, el horóscopo semanal para cada signo del zodíaco

Aries

Las energías de Géminis harán que tu lengua vaya a mil por hora, pero ten cuidado de obsesionarte con un pensamiento y repetirlo hasta el cansancio, ya que es probable que, tengas razón o no, termines en una discusión fuera de lugar. Color de la suerte: Rojo fuego.

Tauro

Sabes que ese grupo de personas con las que te relacionas actualmente no es para nada compatible contigo. Principalmente porque estás acostumbrado/a a relaciones basadas en el apoyo mutuo, mientras que ahí solo encontrarás interés. Amigo/a, escapa de allí lo antes posible. Color de la suerte: Verde esmeralda oscuro.

Géminis

El don de la elocuencia y la conversación ha llegado con el inicio de tu temporada, y tú serás quien lo tenga en mayor medida. Sin embargo, aprovecha este momento también para adaptarte a nuevas situaciones que puedan surgir en estos días. Color de la suerte: Amarillo brillante.

Cáncer

El trabajo será la fuente principal de alegrías esta semana, especialmente porque recibirás un aumento de sueldo o dinero extra que no esperabas. Lo mejor que puedes hacer es fortalecer tu red de seguridad, es decir, hacer planes con amigos o pareja y convertir tu hogar en un lugar acogedor. Color de la suerte: Plateado luminoso.

Leo

Si tienes problemas económicos, será mejor que los resuelvas de la manera más eficiente y lógica posible. No te estoy pidiendo que estudies cálculo, pero sí que busques ayuda externa. No hay nada de malo en reconocer que no puedes manejarlo todo por tu cuenta, es algo completamente normal. Color de la suerte: Dorado radiante.

Virgo

No te sorprendas si te sientes perezoso/a en el trabajo en los próximos días, especialmente si has pasado una temporada sin un momento para respirar. Lo que debes aprender de esto es que es normal que tu productividad fluctúe y que no debes sentirte mal por ello. Color de la suerte: Verde oliva.

Libra

Siempre has dado gran importancia a tu salud. Te cuidas haciendo ejercicio, meditando y llevando una alimentación saludable. Por eso, retoma las rutinas que te hacían sentir bien, ya que últimamente has descuidado tu bienestar. Si quieres estar al 100% este verano, date un respiro. Color de la suerte: Rosa suave.

Escorpio

Venus sigue en Cáncer. Esto, sumado a la llegada del Sol a Géminis, crea una combinación explosiva en la que el amor será tu principal preocupación esta semana. Te enamorarás a cada paso que des y querrás invitar a salir a cualquiera que atraiga tu interés. Pero aquí va un consejo: eleva tus expectativas. Color de la suerte: Borgoña profundo.

Sagitario

Aunque seas capaz de superar cada romance fugaz que se cruza en tu vida, esta vez podría ser diferente. Las vibraciones de Géminis tienen muchas cosas buenas, pero también prometen algo que no cumplirán. Mucho ojo, porque podrían devolverte todas las que has dado. Color de la suerte: Azul cobalto.

Capricornio

Es el momento de lograr ese acuerdo laboral que has estado posponiendo durante mucho tiempo. Pero solo lo conseguirás si dejas de lado tus planes y te lanzas a conseguirlo utilizando tu elocuencia. Confía en ti mismo/a, porque el Sol en Géminis está de tu lado para dejar a todos sin palabras. Color de la suerte: Gris acero.

Acuario

Cuando estés a punto de alcanzar el límite de estrés que tu cuerpo puede soportar, significa que no lo has manejado de la mejor manera. Debes aprender a gestionar el estrés antes de que afecte tu salud. Busca la ayuda de un terapeuta, medita, haz ejercicio o cualquier cosa que te ayude a desconectar y cuidarte a diario. Color de la suerte: Azul eléctrico.

Piscis

Tu semana se puede resumir en una palabra: sexo. Las energías de Géminis te brindan el valor necesario para coquetear con todo el mundo, pero tu imaginación llevará tus encuentros nocturnos a otro nivel. No dudes en pedir permiso y experimentar. Color de la suerte: Violeta suave.