Horóscopo semanal del 2026: predicciones del 26 de enero al 1 de febrero 2026 y qué le espera a cada signo

El horóscopo semanal del 26 de enero al 1 de febrero de 2026 se presenta atravesado por movimientos planetarios clave que marcan un antes y un después. Neptuno en Aries y la conjunción de Mercurio con Venus aportan una energía especial a este horóscopo, invitando a revisar creencias, vínculos y proyectos con mayor sensibilidad y discernimiento.

Horóscopo semanal para Aries

Neptuno inicia un tránsito decisivo en Aries que diluye viejas estructuras identitarias y despierta una nueva sensibilidad. La creatividad y la empatía se potencian. Marte junto a Plutón moviliza proyectos grupales y planes a largo plazo, mientras la Luna llena marca cierres y culminaciones en viajes, mudanzas y actividades recreativas.

Horóscopo semanal para Tauro

Marte y Plutón activan desafíos que exigen firmeza, liderazgo y capacidad de decisión. Se favorece la reorganización de proyectos y el cierre de ciclos laborales. Mercurio y Venus impulsan acuerdos sólidos. La Luna llena aporta claridad en temas familiares, emocionales y de hogar, promoviendo independencia y madurez.

Horóscopo semanal para Géminis

El ingreso de Neptuno en Aries transforma planes a futuro, vínculos con grupos y amistades, y despierta mayor conciencia social. La comunicación se ve favorecida por Mercurio y Venus. La Luna llena impulsa definiciones en acuerdos, estudios, viajes cortos y creencias que ya no resultan funcionales.

Horóscopo semanal para Cáncer

Marte y Plutón invitan a cambios profundos en la gestión de recursos compartidos y vínculos íntimos. Las conversaciones se tornan más honestas y necesarias. La Luna llena ilumina el área económica, marcando ajustes, nuevas estrategias y una revisión del valor personal y material.

Horóscopo semanal para Leo

Neptuno activa el mundo de las creencias, los estudios y la espiritualidad, disolviendo antiguas certezas. La Luna llena en Leo señala cierres de ciclos personales y redefiniciones identitarias. Las relaciones atraviesan tensiones transformadoras que impulsan decisiones clave para la evolución vincular.

Horóscopo semanal para Virgo

Neptuno moviliza emociones profundas y procesos de sanación ligados a la intimidad. Mercurio y Venus favorecen mejoras en la rutina, el trabajo y los hábitos diarios. La Luna llena actúa en el plano interno, facilitando cierres emocionales, introspección y la necesidad de ordenar prioridades.

Horóscopo semanal para Libra

Neptuno transforma la manera de vincularse, promoviendo mayor profundidad emocional y cuidado ante idealizaciones. Marte, Plutón, Mercurio y Venus impulsan creatividad, proyectos y pasión en el plano afectivo. La Luna llena redefine amistades, grupos y objetivos compartidos.

Horóscopo semanal para Escorpio

Marte y Plutón generan decisiones importantes en el hogar y la vida familiar. Se fortalecen acuerdos emocionales gracias a Mercurio y Venus. La Luna llena marca culminaciones y reconocimientos en el ámbito profesional, impulsando cambios que mejoran el rumbo laboral.

Horóscopo semanal para Sagitario

Neptuno despierta creatividad, deseos y una mayor apertura emocional. Marte y Plutón otorgan claridad para tomar decisiones comunicacionales relevantes. La Luna llena señala cierres en estudios, viajes y proyectos, permitiendo dejar atrás creencias limitantes y redefinir objetivos.

Horóscopo semanal para Capricornio

Neptuno moviliza memorias emocionales y necesidades internas profundas. Marte y Plutón impulsan ajustes en la economía y en la relación entre esfuerzo y recompensa. La Luna llena aporta definiciones en recursos compartidos, asociaciones y asuntos materiales pendientes.

Horóscopo semanal para Acuario

Marte y Plutón en Acuario brindan determinación para decisiones trascendentes. Mercurio y Venus favorecen mejoras personales y vinculares. La Luna llena impacta en relaciones significativas, marcando cierres necesarios y una nueva forma de vincularse con socios y pareja.

Horóscopo semanal para Piscis

La salida de Neptuno cierra un largo ciclo espiritual y emocional. La atención se dirige ahora a los valores personales y la economía. La Luna llena activa cambios y culminaciones en el trabajo, la rutina y el cuidado del cuerpo, invitando a ordenar prioridades antes del nuevo ciclo personal.