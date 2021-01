Los contagios que se van conociendo entre los famosos están generando mucha polémica. El viernes mientras debatían por el contagio de coronavirus de Carolina Pampita Ardohain y su marido Roberto García Moritán se vivió un momento tenso al aire entre Horacio Cabak y Sofía Jujuy Jiménez, los conductores del magazine diario Informados de todo.

Las quejas de la modelo apuntaban a las críticas que recibió por su comportamiento. Pero Cabak pidió "separar las cosas". "Una es que Pampita se enfermó y pudo haber sido en México, en el avión o acá. Nadie está exento. El tema es por qué no respetó el aislamiento", expuso el conductor. A lo que su compañera lo contradijo: "No lo respetó, bueno, se equivocó, no por eso hay que matarla".

Cabak le preguntó directamente a Jujuy si estaba hablando por Pampita, mientras que la conductora aclaró que solo se ponía en el lugar de la modelo. "Yo tengo la sensación de que vos estás defendiendo lo que te pasó a vos, cuando fuiste a Pinamar y te criticaron", consideró el conductor ya visiblemente molesto. Incómoda, Jiménez le espetó que ella no hablaba en ese sentido y que él también había ido a la costa y que tampoco debería estar presente. “Pero yo no estuve con un grupo de treinta personas", cerró el tenso cruce Cabak.

Pampita y su esposo regresaron al país el jueves pasado luego de celebrar sus respectivos cumpleaños en México junto a familiares. Ahí mismo también aprovecharon para anunciar que se encuentran en la dulce espera de una nena. En su cuenta de Instagram la modelo explicó la situación sanitaria que están atravesando con su marido: “Llegamos a la Argentina con el PCR negativo, como corresponde. Fui a hacerme el hisopado por el protocolo porque tenía un viaje programado y por eso me enteré. Desde ese momento, estamos con Robert aislados en una habitación”.

La modelo también aclaró que tanto sus hijos como los familiares que viajaron con ellos habían dado negativo. Claro que las críticas porque no respetó la cuarentena de siete días que deben cumplir aquellas personas que regresan al país desde el extranjero no tardaron en llegar.

La polémica de Jujuy Jiménez

La conductora festejó hace unos días su cumpleaños en Pinamar junto a un importante grupo de amigos y lo publicó en sus redes. Un grupo de trabajadores de América TV lanzaron un comunicado criticando su comportamiento, ya que con su "festichola" puso en riesgo a sus compañeros de trabajo. Después de que esa denuncia se hizo pública, Jiménez realizó un descargo en sus redes sociales en los que acusó a quienes la escracharon de "poco compañeros".