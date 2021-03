En diálogo con Feinmann, Chiche Duhalde defendió su vacunación con la Sputnik V con Feinmann

El periodista de la ultraderecha Eduardo Feinmann sigue buscando razones para despotricar en contra de lo que sea que haga el oficialismo. Esta vez, recibió en los estudios de LN+ a la ex senadora de la Provincia de Buenos Aires Hilda "Chiche" Duhalde para hablar sobre el escándalo conocido como vacunas VIP, que desataron las irregularidades en la campaña de vacunación contra el Coronavirus en donde ella fue beneficiada con las dos dosis de la Sputnik V.

"¿Estoy hablando con una vacunada VIP?", arrancó Eduardo Feinmann con la falta de filtros que lo caracteriza. "Yo no me siento una vacunada VIP", aclaró Chiche Duhalde y continuó: "Atravesamos una situación que me tuvo mal durante este tiempo, pero necesitaba hablar. Es cierto que nos tocaron el timbre, vinieron a casa. Se descongela un frasco, y yo no sabía la cantidad de dosis que traía".

"La verdad es que no le di demasiada trascendencia, era un momento en el que la onda era antivacuna y me pareció un gran gesto que vacunaran a Eduardo (Duhalde, su esposo y ex presidente de la Nación). "Yo soy EPOC, soy una gran fumadora, tengo un sólo riñón y estaba a 20 días de operarme de la columna. Sería una hipócrita si decía 'no, no me vacunen'", sintetizó.

A fines de febrero, el gobierno nacional publicó una lista con los nombres de 70 personas que fueron vacunadas por fuera del esquema de la campaña nacional de vacunación y dentro del listado figuraba la familia Duhalde, con el ex presidente Eduardo, su esposa Hilda González y sus hijas Juliana y María Eva. También recibió la Sputnik el histórico secretario personal de Duhalde, Carlos Mao quien, según explicó Chiche, fue quién llevó a su domicilio las vacunas.

"¿No le daba la sensación de que se estaba salteando la cola?", inquirió Feinmann. "No lo sentí un privilegio, sentí que me tenía que vacunar y que me hubiera vacunado", respondió la ex senadora al tiempo que se refirió a que sus dos hijas también figuraron en la lista de los "vacunados VIP". "Yo tendría que haber dicho que tiren las vacunas porque una vez que se descongelan se pierden. En ese momento estaban mis hijas y se vacunaron. No sé si haber aceptado estuvo mal, no quiero ser hipócrita", explicó.

No conforme con la sólida posición de Chiche Duhalde, Feinmann insistió: "¿No siente que fue una privilegiada?" y la posición de la ex Primera Dama volvió a ser la misma: "Yo no fui a buscar la vacuna, hay que estar en la situación. No me siento arrepentida de haberme vacunado", definió. "Me arrepiento de no haber pedido que se lleven las demás vacunas", completó.