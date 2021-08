Gustavo Cerati: de sufrir un robo en un concierto a soñar con una banda con Charly García

A 62 años del natalicio de Gustavo Cerati, un repaso por algunas de las curiosidades más asombrosas de uno de los mejores músicos de la historia de Argentina y también de Latinoamérica.

Gustavo Cerati es, quizás, uno de los músicos más importantes de la historia del rock argentino y también de Latinoamérica. Compositor musical y letrista brillante, dueño de frases ambiguas y enigmáticas que al día de hoy los fanáticos intentan develar, un ser muy meticuloso y un workaholic que siempre se caracterizó por ser autoexigente aún después de haberse consolidado como uno de los mejores rockstars del habla hispana, su vida y obra han trascendido en el tiempo pese a su fallecimiento. ¿Cómo era el líder de Soda Stereo y cuáles son algunas de las curiosidades más sorprendentes que protagonizó?

Este miércoles 11 de agosto se cumplen 62 años del natalicio de Cerati. Un día como hoy, pero de 1959, el artista nació en el barrio porteño de Barracas. Hijo de su madre Lilian Clark y de su padre Juan José Cerati, su pasión por la música lo llevó a soñar en grande, aunque nunca se imaginó que llegaría a convertirse en uno de los grandes embajadores de la música latinoamericana.

Luego de probar suerte con Zeta Bosio en la banda "The Morgan" -allí tocaban temas en inglés- y a partir de la sugerencia de su hermana Laura, Gustavo conoció a Charly Alberti, la última pieza para lanzar definitivamente "Soda Stereo", un grupo que tenía a tres muchachos con looks muy llamativos -y similares a los de la banda "The Cure"- para los años que corrían en 1983. Luego, y curiosamente, se les presentó una chance verdaderamente inmejorable: tocar en televisión Música Total, de Canal 9, el espacio en donde comenzó todo con una historia memorable...

Gustavo Cerati, uno de los músicos más influyentes en la historia del rock argentino.

La obra de Gustavo Cerati en la música: discos con Soda Stereo y también como solista

Los discos que sacó Gustavo Cerati con Soda Stereo

Álbum Soda Stereo: lanzado en 1984.

lanzado en 1984. Álbum Nada Personal: lanzado en 1985.

lanzado en 1985. Álbum Signos: lanzado en 1986.

lanzado en 1986. Álbum Doble Vida: lanzado en 1988.

lanzado en 1988. Álbum Canción Animal: lanzado en 1990.

lanzado en 1990. Álbum Dynamo: lanzado en 1992.

lanzado en 1992. Álbum Sueño Stereo: lanzado en 1995.

Los discos que sacó Gustavo Cerati como solista

Álbum Colores Santos (con Daniel Melero): lanzado en 1992.

lanzado en 1992. Álbum Amor Amarillo: lanzado en 1993.

lanzado en 1993. Álbum Bocanada: lanzado en 1999.

lanzado en 1999. Álbum Siempre es hoy: lanzado en 2002.

lanzado en 2002. Álbum Ahí vamos: lanzado en 2006.

lanzado en 2006. Álbum Fuerza natural: lanzado en 2009.

Las curiosidades y datos más increíbles de Gustavo Cerati

El día que Gustavo Cerati faltó a su trabajo y lo echaron por haber ido a tocar a Canal 9 con Soda Stereo

Antes de lograr el reconocimiento, Gustavo Cerati faltó a su trabajo de visitador médico para poder tocar en el programa Música Total, de Canal 9. El exitoso ciclo se transmitió por la tarde, por lo que los empleadores del guitarrista lo vieron en TV y decidieron echarlo. Zeta Bosio le brindó una entrevista a documental Bios por NatGeo y confirmó dicha historia: "Nos salió la posibilidad de hacer un programa de televisión a las cinco de la tarde. Era 'Gustavo, decidite: una cosa o la otra', entonces dijo vamos a hacer el programa y se ve que lo vieron. El parte de enfermo no le funcionó y fue el despido. A partir de eso hicimos una reunión y dijimos, 'listo, es el momento'".

Gustavo Cerati aprendió a tocar la guitarra con la mano inhábil

Gustavo Cerati era un guitarrista talentosísimo que aportaba un estilo sumamente original y también moderno. Pese a su gran habilidad, el líder de Soda Stereo era zurdo, pero había aprendido a tocar con la mano derecha. ¿El motivo? Durante su adolescencia, en las tiendas de música no solían vender otros modelos.

Gustavo Cerati se juntó con Charly García y Pedro Aznar para tocar y estuvieron a punto de lanzar un disco

En 1989, Gustavo Cerati, Charly García y Pedro Aznar, tres de los artistas más importantes de la Argentina, planearon en conformar un grupo musical colmado de talento. De hecho, todos ellos trabajaron en un álbum llamado "Tango 3", que finalmente nunca fue publicado. En una entrevista otorgada a No Digas Nada, libro de Sergio Marchi, el talentoso guitarrista reveló: "Nos juntamos tres o cuatro veces en la sala de Soda a tocar. Eran zapadas en las que intercambiamos instrumentos y hacíamos arreglos a tres voces. De esos momentos quedaron “Sueles Dejarme Solo", un tema de Pedro que terminó en Tango 4 (álbum de García y Azar publicado en 1990) y “No Te Mueras en Mi Casa”. Hicimos la letra como en el juego del diccionario, cada uno tirando palabras".

El fanatismo de Gustavo Cerati por la banda The Police y el día que lo invitaron a formar parte de la banda en reemplazo de Sting

La banda de música favorita de Gustavo Cerati era The Police, grupo liderado por Sting. Conscientes de esto, y tras la separación del grupo inglés, Miles Copeland -manager de la reconocida banda- le ofreció al argentino ocupar el lugar del cantante para realizar una gira junto a los dos miembros restantes: Stewart Copeland y Andy Summers. En 1997, mientras se encontraba en Santiago de Chile, recibió un llamado y aceptó juntarse. Aun así, luego se negó a formar parte de las giras por Latinoamérica y la idea quedó trunca.

El día que Gustavo Cerati y Soda Stereo vivieron un increíble robo en un concierto

De acuerdo al libro "Soda Stereo, la Biografía", escrito por Marcelo Fernández Bitar, el 17 de noviembre de 1985, en La Plata (Provincia de Buenos Aires), "Yayo" Milanesi fue a la casa de Marcelo Angiolini y le notificó que habían robado el camión de la banda, que contaba con todos los instrumentos.

Tras conocer la noticia, los miembros de la banda reaccionaron con absoluta tristeza: "Gustavo, Zeta y Charly estaban destruidos. Estaban deprimidos y llorando por haber perdido los instrumentos de casi toda una vida, con toda la carga sentimental y económica que eso implica".

A pesar de los intentos por recuperar los equipos de música, lo cierto es que debieron recurrir a colegas del ambiente para tocar con equipos prestados: "Fabián también se perjudicó, porque venía trabajando con aparatos prestados de Andrés Calamaro que sumaban unos 7.000 dólares. Para peor, tenían programados muchísimos shows para los siguientes meses, pero por suerte hubo llamados de varios miembros de grupos como "Sumo" y "Virus" para ofrecerles algunos instrumentos prestados. Richard Coleman le pasó a Gustavo su guitarra y equipo e incluso Roberto Cirigliano le dio a Charly su batería 'Tama'".

La banda Soda Stereo en la gira "Me verás volver".

El sueño de Cerati de ser joven eternamente

Dora Cerati, tía y madrina de Gustavo, dialogó con Radio Nacional y sostuvo que el famoso cantante siempre tuvo intenciones de ser como "Peter Pan", personaje de Disney que es eternamente joven: "Nunca se la creyó, mantuvo esa personalidad casi provinciana. Aunque no era simple, porque los artistas no lo son. Gustavo era como Peter Pan, parecía que no crecía nunca". Y recordó: "En las fiestas, bajaba disfrazado de Papá Noel. Tenía un alma de niño muy latente y se caracterizó por su generosidad”.

Por otra parte, Cerati también blanqueó en una entrevista que tenía aprecio por el personaje ficticio: "Vería como que quiero ser joven todo el tiempo y no me parece que sea así, es diferente a decir ‘no tengo edad’. No voy a cambiar, voy a tener 60 años y voy a estar más viejo y lo hago y lo haré porque veo en otros que están más grandes que yo desde el punto de vista de la edad”.

Cuál fue la última canción que cantó Gustavo Cerati y el significado que la misma tiene

Antes de sufrir el ACV, Gustavo Cerati tocó por última vez frente al público en Caracas (Venezuela) una de las canciones más hermosas que compuso como solista. Se trata de "Lago en el cielo", un hit del disco "Ahí Vamos" a la que le dedicó unas curiosas palabras en una entrevista: "Para mí es la perla del disco, es la canción de amor, aunque tiene algo muy potente sonoramente y es esa cosa… a veces uno siente que ante una relación uno le pone mucho gas, la empuja mucho, quiere que sea de determinada manera".

"Y la canción me sirvió un poco como para reforzar algunas ideas de decir: 'Bueno, vamos despacio… yo sé que todo esto está increíble, que vamos para el mismo imaginario, que vamos para el mismo lugar, pero vamos despacio'. Es un tema esperanzador desde el punto de vista anímico, emocional, en cuanto al amor y en cuanto a lo que uno espera, y me gusta escribir sobre ese tipo de cosas", agregó Gustavo.

Qué le pasó y de qué murió Gustavo Cerati

El 15 de mayo de 2010, y tras brindar un concierto en Caracas (Venezuela), Gustavo Cerati comenzó a sentir dolores de cabeza y lamentablemente se descompensó. Al ser revisado por los médicos y el personal de salud, se determinó que había sufrido un accidente cerebrovascular (ACV). Poco más de cuatro años después, precisamente el 4 de septiembre de 2014, murió a los 55 años.