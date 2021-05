El ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, mantuvo un fuerte cruce con el senador de Cambiemos Alfredo De Ángeli, quien a tono de broma le preguntó por qué no se sumaba a las filas de Juntos por el Cambio.

"Me está cayendo simpático, creo que pronto se va a pasar a las filas del PRO", sostuvo De Ángeli y Moreno respondió. "Con los del PRO no, porque yo con vagos e ignorantes no trabajo. Con ese inútil de Macri no trabajo". Moreno se viene mostrando crítico de Alberto Fernández y amaga con formar una lista paralela que le reste votos al Frente de Todos y beneficie a Juntos por el Cambio.

De Ágeli intentó defenderse al decir que "no son vagos y haraganes", al tiempo que sostuvo que en la gestión de Mauricio Macri intentaron conectar con el mundo en los mercados y que consiguieron subir las exportaciones.

En ese momento, Moreno sostuvo que el récord de exportaciones se dio durante el kirchnerismo y desafió a De Ángeli a que revisen los datos públicos para demostrar que estaba mintiendo acerca del comercio exterior.

"Nunca ganaste tanta plata, salvo cuando fuiste funcionario con Macri. Por algo fuiste a ser funcionario, porque no te gustaba trabajar. Eras un productor tan exitoso y te fuiste a calentar una banca en el Senado. Dejaste de trabajar en el campo donde nunca laburaste y te fuiste a ganar la vida donde no se labura", cruzó Moreno.

Por su parte, De Ángeli invitó a Moreno a visitar Entre Ríos para que le muestre los campos donde trabajaba.

La amenaza de un dirigente del agro al Gobierno con dejar al país sin carne

Luego del anuncio del Gobierno acerca de la suspensión por 30 días de la exportación de carne, un dirigente de la Confederaciones Rurales Argentina (CRA) amenazó con dejar al país desabastecido en la próxima semana. Los principales dirigentes del agro ya habían anunciado un paro de ocho días a modo de protesta.

En una entrevista con la señal de noticias A24, Matías Lestani, dirigente de CRA, amenazó con un posible desabastecimiento ante las restricciones a la exportación de carne. Así fue el diálogo:

-Cuánto stock hay para abastecer a comercios?

-Y, para una semana. Pero q haya stock no quiere decir q vayan a...

-Bueno, pero pará, tampoco pueden dejar al país sin comer.

-Decíselo a Alberto.