Antes de que finalice el 2020, Guillermo Andino sorprendió al país con un fuerte testimonio que brindó en su programa de radio. A pocas horas de recibir el 2021, el conductor realizó una reflexión de lo que fue un año tan duro para millones de personas en todo el mundo debido a la pandemia por coronavirus. Y también comentó en detalle el drama que le tocó vivir, en el cual sostuvo: "Tenía mucho miedo".

En el programa radial Por si las moscas, emitido por La Once Diez/Radio de la Ciudad, Andino dio inicio a un crudo relato que conmovió a los oyentes que lo estaban escuchando, y a sus propios compañeros de trabajo: "Hoy se cumplen dos meses que me dieron el alta por coronavirus". En octubre pasado, y tras estar varios días internado, le dieron el visto bueno para regresar a su hogar.

"Sin embargo, recuperé solo el cincuenta por ciento del gusto y el olfato". Incluso, el conductor de América TV reveló que temió por la salud de su familia: "Tenía mucho miedo de que mi hija se contagiara... Yo prefiero que me toque todo a mí, no a ella. Tenía mucho miedo de que ella la pasara mal".

El día en el que Guillermo Andino contó lo mal que la pasó con el coronavirus:

En octubre pasado, Guillermo Andino regresó al programa Informados de Todo, emitido por América TV, y explicó lo mal que la pasó tras haberse contagiado de COVID-19: "Yo soy una persona muy metódica para trabajar. Y cuando te dicen que tenés coronavirus y no tenés 20 o 30 años, sino que tenés 40, 50, es donde decís: '¿A ver cómo va a jugar el coronavirus conmigo?'. Escribía un diario de noche porque yo sabía que si llegaba a la noche. le ganaba el día al coronavirus".

"Me asusté porque me dio miedo. Lo confieso porque veía mucha gente que la estaba pasando mal. Cuando ves eso decís: '¿Me tocará a mí o no?'. La pregunta que uno se hace en estos casos es ‘¿cómo será conmigo?’", agregó Andino.