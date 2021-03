Guillermina Valdés le hizo un divertido reclamo a Jey Mammon

Guillermina Valdés visitó Los Mammones y habló del inicio de su relación con Marcelo Tinelli

Cultivadora del perfil bajo, Guillermina Valdés suele ser bastante esquiva a los programas de televisión. La actriz fue invitada a Los Mammones y le hizo un divertido reclamo a Jey Mammón después de que el conductor asegurara que Marcelo Tinelli es el marido de Guillermina y no al revés. Pícara, Valdés le replicó: "Mirá, me pusiste la canción de Showmatch cuando entré, así que no sé...".

Es poco usual ver a Guillermina Valdés tan relajada en una entrevista televisiva y respondiendo de todo, incluso sobre los inicios de su relación con Marcelo Tinelli. Pero la buena onda que la une con Jey Mammón hizo que la convenciera de ir a Los Mammones, el late night que el humorista conduce en las noches de América TV. Aunque esta relación no impidió que Valdés le hiciera un divertido planteo al conductor.

Fue el mismo Mammón quien le dio el pie a la actriz para el pícaro reclamo. "Coincidido al cien y me pareció hermoso eso que dijiste: 'Ninguna mujer es mujer de nadie'. De hecho, me parece que Marcelo es el marido de Guillermina", aseguró el conductor. "Mirá, me pusiste la canción de Showmatch cuando entré, así que no sé...", retrucó la actriz con una leve sonrisa en su rostro.

El humorista acusó recibo aunque también aseguró que también estaba disconforme con la presentación de Valdés con la cortina musical del histórico programa de Tinelli: "Yo no la puse. Preguntale a cualquiera qué hice cuando escuché la canción de ShowMatch. Dije que no". Silvina Escudero respaldó al conductor y afirmó que ella era "testigo" de lo que aseguraba Mammón.

Cómo se conocieron Valdés y Tinelli

La pareja se conoció en el 2012 y desde el comienzo de la relación debieron afrontar un vendaval mediático que aseguraba que Tinelli había "traicionado" a su amigo Sebastián Ortega por salir con su ex esposa. "Siempre estuvo el tema de 'la mujer del amigo', como si la mujer fuera de alguien. Yo no era la mujer de nadie", aseguró Valdés. Además, aclaró que Ortega y Tinelli no eran amigos: "Habían trabajado juntos y en eventos sociales nos cruzábamos, pero no había una relación de amistad".

La empresaria de 43 años reveló que la presentación entre ambos fue en el 2012 y corrió por cuenta de Paula, una amiga de ella. Mientras Tinelli asegura que empezaron a salir en junio de ese año, para Valdés es diferente. "Para mí empezamos en enero de 2013. Lo otro fue como un mar de locura que vino, nadie esperaba, y nos golpeó fuerte a los dos", explicó la empresaria con la calma que la caracteriza.