A principios de octubre se renovó Bienvenidos a bordo, el programa que conduce Guido Kaczka por El Trece, y estrenó el juego La pared de la fortuna. Noche tras noche diferentes trabajadores de la salud se han acercado a participar de este desafío, pero nadie había logrado consagrarse.

Bruno Spinassi, un médico traumatólogo que trabaja en el Hospital Pirovano, casado con Lorena y padre de tres hijos, Felipe, Antonio y Juana, se presentó con mucha confianza a participar del juego. Y explicó los motivos: “Mi mujer, además de ser ingeniera, es Master Reiki y hace tarot, y le hicimos unas preguntas al tarot antes de venir”. “Qué guachada…”, respondió Guido, con el humor que lo caracteriza.

Paso a paso, Bruno fue descubriendo los números detrás del muro y adivinó sin problemas si eran mayores o menores a los que habían sido revelados previamente, tal como indican las reglas del juego. Ante la sorpresa de todos los presentes, acertó el último número y se quedó con los 500 mil pesos que entrega el desafío. Sumados a los 60 mil que se había ganado en un juego anterior, se quedó con un total de 560 mil pesos. Como suele suceder en ocasiones similares, provocó la emoción del conductor.

“¡Bravísimo! ¡Bruno Spinassi! ¡Felicitaciones! Qué lindo, Bruno. Esos ojos húmedos. Sos sensible, Bruno. Qué lindo, papá. Qué lindo. El médico traumatólogo del Pirovano, ¡560 mil pesos! El medio millón de la pared y los 60 mil que ya habías ganado”, dijo Guido.

“Gracias a vos, a todos. Un año muy complicado para todos”, se limitó a responder el concursante, en referencia a todas las dificultades que debió enfrentar todo el mundo por la pandemia del coronavirus, pero principalmente él y todos sus colegas que trabajan en la salud.

El conductor se mostró conmovido: “Ha sido un año muy complicado y cualquier emoción nos pone así, nos hace pensar en lo que fue, lo que es esta vida nueva, esta vida rara que no entendemos. Cualquier emoción nos lleva a reflexionar, a tratar de encontrarnos un poco. Bruno, te agradezco mucho por haber jugado con nosotros. ¡Fuerte el aplauso! Disfrutalo con tu familia, que lo tenés súper merecido. Viniste a jugar y ganaste”.

Guido Kaczka será padre por cuarta vez

El conductor está pasando por un momento de extrema sensibilidad a raíz de una noticia muy importante para su vida: será padre por cuarta vez. Así lo anunció él mismo hace dos semanas en el ciclo que conduce por radio La 100, No todo está dicho, al revelar que su esposa, Soledad Rodríguez, está embarazada. Guido ya tiene a Romeo (de 10 años, fruto de su relación con Florencia Bertotti), Benjamín y Helena (de seis y tres años respectivamente, ambos con su actual pareja).

“Escúchenme una cosa: voy a tener mi cuarto hijo. Sole está embarazada”, dijo el conductor, sin vueltas, provocando los aplausos y los gritos de alegría de Claudia Fontán, Marcela Tauro y todos sus compañeros.

Celoso de su vida privada, Guido se limitó a contar que su pareja está embarazada de tres meses y demostró su felicidad por este momento personal tan especial. Sorpresivamente, Tauro se llevó toda la atención cuando el conductor reconoció que ella había anticipado el embarazo.

“La cara de Tauro… Ella me lo venía diciendo”, aseguró Guido. “Le dije: ‘Cuidate en esta pandemia porque sos muy fértil’”, manifestó, orgullosa, la periodista. “La Tauro me mira y me dice ‘vos estás embarazado’... ¿Cómo se da cuenta? ¿Qué tiene, un Evatest interno? ¿Cuándo sale el Marcelatest al mercado?”, bromeó Guido.