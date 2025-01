Telefe le dio un comunicado inesperado a Santiago del Moro: "Me acaban de confirmar".

El conductor de Gran Hermano 2025, Santiago del Moro, sorprendió a los seguidores del reality con una noticia inesperada que impactará en la próxima gala de eliminación. A través de sus historias de Instagram, el presentador compartió un mensaje clave sobre el sistema de votación.

"Algo piola que me acaban de confirmar es que cada jugador sumará los votos positivos obtenidos hasta el momento. Es decir, siguen sumando votos hasta la gala del domingo (incluyendo los que ya tenían hasta ayer)", reveló del Moro. Esta modificación en la mecánica de votación podría cambiar el destino de los participantes en la placa, ya que los votos acumulados previamente seguirán contando hasta el día de la gala. El reality de Telefe continúa sorprendiendo a los fanáticos con giros inesperados en su desarrollo que afectarán a los jugadores.

No puede volver a la casa: Gran Hermano le prohibió estar en el repechaje a una de las personas más queridas

El repechaje de Gran Hermano está a la vuelta de la esquina. El próximo lunes, dos exparticipantes volverán al zoom de la casa más famosa del país y serán sus excompañeros quienes decidan cuál de las dos regresará al juego. Sin embargo, desde la organización de GH decidieron que una de las personas más queridas por el público no pueda participar.

De acuerdo a la información que manifestó Nacho Castañares en el stream de Telefe, una de las personas más queridas por la gente no tendrá la chance de ser elegida. El motivo es contundente: ella decidió irse por voluntad propia y es por eso que no se le da el derecho a regresar.

En efecto, la persona que queda fuera del repechaje es Andrea. "Gran Hermano decidió que para este repechaje del día lunes que se abre la placa del domingo, que ustedes van a poder votar, Andrea no va a estar disponible", expresó Nacho Castañares, conductor del streaming.

"No puede volver a la competencia, Gran Hermano decidió que no porque se fue por su propia decisión. Está confirmado que no va a estar disponible para estar en el repechaje. Acompañará a sus compañeros pero no va a poder ser elegida", añadió el exparticipante del reality en su edición 2022/2023. Así las cosas, Andrea no volverá.

Chau Brian: la drástica decisión que tomó Gran Hermano con el participante

La casa de Gran Hermano no está pasando su mejor momento: luego de la salida de Giuliano, los grupos quedaron muy divididos y las enemistades son cada vez más fuertes. En medio de esta situación, todas las miradas quedaron puestas sobre Brian, uno de los participantes más queridos, quien cometió un grave error y la producción tomó una drástica decisión sobre él.

Durante la noche de este lunes 27 de enero, Luciana, la pareja de Brian, ingresó a la casa en el marco del "Congelados" para pedirle casamiento. Sin embargo, lo que debería haber sido una noche emotiva, terminó en una desafortunada situación: Brian se movió y habló, y por incumplir estas reglas, la producción tomó una drástica decisión con respecto al futuro del participante en la casa.

La consigna del Congelados es que los participantes reciban la visita de sus seres queridos, pero mientras están ahí no pueden moverse ni hablar. Sin embargo, apenas vio a su pareja caminando por el pasillo, Brian no pudo contenerse y se largó a llorar, se movió y le empezó a hablar; pese a la insistencia de Luciana en que dejara de incumplir las normas, el participante no pudo contenerse.

Ante esto, tan solo unos minutos después, la voz de Gran Hermano le anunció a Brian su sanción: durante este semana no podrá participar de la prueba del líder y a partir de ahora, hasta que quede eliminado, estará constantemente nominado. El participante aceptó su error y le pidió disculpas a la producción por su actitud.