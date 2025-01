Lo dijeron y cortaron el vivo: filtraron quién llegará a la final de Gran Hermano.

Salió a la luz el nombre de la participante que podría llegar a la final de Gran Hermano. A meses de que termine la edición 2025, los competidores ya empiezan a especular quiénes son los favoritos del público en base al resultado de las placas. En este marco, se reveló quién podría llegar hasta la instancia final.

La situación se dio cuando las cámaras enfocaron a Luz y Luciana, que forma grupo junto a Santiago. Ellas dos estaban hablando de sus sensaciones dentro de la casa y de aquellas cosas que les gustaría hacer una vez que salieran. Precisamente, la jujeña le comentaba a su amiga que "tenía muchas ganas de salir a tomar un café con ella una vez que salieran", pero a continuación hizo una revelación que llamó la atención de los televidentes.

"Pero vos amiga estás hasta la final”, dijo Luz a Luciana, refiriéndose a que, según especula, su amiga llegará a la instancia final del reality. Aunque todavía es muy temprano para definir esto, es verdad que Luciana se posicionó como una de las favoritas del público: su historia de vida les llegó a muchos y salió triunfante de cada placa en la que estuvo, sea positiva o negativa.

Sin embargo, por el momento aún no se sabe qué pasará con la casa y las estrategias de juego, ya que la dinámica cambia todo el tiempo. Incluso, ni siquiera se sabe aún cuándo será la fecha de la gran final, pero muchos especulan que será cerca de junio.

Chau Brian: la drástica decisión que tomó Gran Hermano con el participante

La casa de Gran Hermano no está pasando su mejor momento: luego de la salida de Giuliano, los grupos quedaron muy divididos y las enemistades son cada vez más fuertes. En medio de esta situación, todas las miradas quedaron puestas sobre Brian, uno de los participantes más queridos, quien cometió un grave error y la producción tomó una drástica decisión sobre él.

Durante la noche de este lunes 27 de enero, Luciana, la pareja de Brian, ingresó a la casa en el marco del "Congelados" para pedirle casamiento. Sin embargo, lo que debería haber sido una noche emotiva, terminó en una desafortunada situación: Brian se movió y habló, y por incumplir estas reglas, la producción tomó una drástica decisión con respecto al futuro del participante en la casa.

La consigna del Congelados es que los participantes reciban la visita de sus seres queridos, pero mientras están ahí no pueden moverse ni hablar. Sin embargo, apenas vio a su pareja caminando por el pasillo, Brian no pudo contenerse y se largó a llorar, se movió y le empezó a hablar; pese a la insistencia de Luciana en que dejara de incumplir las normas, el participante no pudo contenerse.

Ante esto, tan solo unos minutos después, la voz de Gran Hermano le anunció a Brian su sanción: durante este semana no podrá participar de la prueba del líder y a partir de ahora, hasta que quede eliminado, estará constantemente nominado. El participante aceptó su error y le pidió disculpas a la producción por su actitud.