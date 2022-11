Diego Leonardi descubrió la verdadera estrategia de Juan y lo destrozó: "Tiene que salir"

El exparticipante de Gran Hermano dialogó con El Destape y explicó las razones por las que Juan Reverdito debe ser el próximo eliminado. "La casa se va a empezar a divertir", aseguró Diego Leonardi.

Gran Hermano está a punto de conocer un nuevo eliminado. Este domingo por la noche, Santiago del Moro le anunciará a uno de los participantes que debe abandonar la casa más famosa del país. Y según Diego Leonardi, los cañones apuntan a Juan Reverdito.

En diálogo con El Destape, Diego Leonardi explicó las razones por las que cree que Juan Reverdito no sólo perdió el apoyo del público, sino que también le aplicó tensión al juego de Gran Hermano: "Hay que ver que pasa con Juan, La Tora no lo pudo salvar y esperemos que el domingo le manden el Cabify. Es insoportable, dejate de joder. Él fue el que puso adentro de la casa y nos hizo verla acelerada. Y quedó de esa manera. Se está jugando con las reglas de Juan. Hasta que él no salga, la casa no va a cambiar. Para mí, tiene que salir él".

"La casa se va a empezar a divertir. Ahora es como que están calculando el movimiento en todo momento. Ninguno se relaja, ninguno se divierte. Entonces, cuando ese juego que impuso Juan quedó, se desarmó el grupo y ahora armó otro. Eso hace que La Tora actúe mal, que Mora se vaya, es todo juego impuesto por Juan", afirmó Diego Leonardi, quien agregó: "Si Juan se va de la casa, todo se va a empezar a relajar. Va a haber mucha más vida cotidiana y no un juego tan calculador como lo hace Juan".

Para Diego Leonardi, Juan Reverdito "expone a los demás"

Fiel a su estilo, Diego Leonardi dio los motivos por los que Juan Reverdito termina perjudicando a sus compañeros: "Él, de esta manera expone a los demás. Vos fijate que él no se expone, se expone muy poco. Lo que vemos de él es lo que hila, lo que teje. Va cuando tiene que ir al choque". Es por este motivo que, de acuerdo al análisis del famoso participante de Gran Hermano 2007, el taxista tiene que ser el próximo eliminado de la casa.

"Todo va muy acelerado, todo a fondo, todo a flor de piel. Las cosas que dicen, las maneras en que se tratan. Dentro de la casa se maximiza todo, y digo 'qué sensible que son esos chicos'. Lo que se ve dentro de la casa es lo que pasa afuera. Los que leen la casa, ninguno sabe nada de lo que pasa. La leen todos como el orto. Salvan a un compañero porque el otro es fuerte afuera, y son los primeros que salen. Pasó con Holder, con Martina", sentenció Diego Leonardi.

Diego Leonardi y su amargo recuerdo de Rodrigo Lussich

Diego Leonardi superó muchos obstáculos en su vida. Y aunque no es rencoroso, sí es memorioso y asegura haberse sentido atacado por Rodrigo Lussich. La interna data desde hace 5 años, cuando el exparticipante de Gran Hermano tuvo un conflicto familiar y, de acuerdo a sus palabras, el periodista (en ese entonces conductor de Infama) abordó el tema de una manera despectiva.

"Con este pibe, Rodrigo, yo lo conocí cara a cara, frente a frente, y cuando me vio reculó para atrás. Dijo 'uy, vi un fantasma'. Jamás se pensó que se iba a cruzar conmigo. Yo lo saludé muy bien, lo traté muy bien. Lo saludé varias veces a propósito para que me dijera si tenía algo para decirme en la cara. Y no lo hizo. Al tiempo vuelvo a tener una recaída y otro problema grande familiar, y el tipo se encargó de agarrar una pala y tirar tierra de una manera muy despectiva. Habla de bullying y un montón de cosas cuando él era muy agresivo con mi trabajo", le explicó Diego Leonardi a El Destape.