Salen con el calor: cómo identificar al alacrán venenoso que está en CABA y qué problema puede generar

cuál es el alacrán venenoso de caba

Con el cambio de estación, las temperaturas se modifican y esto provoca que los alacranes comiencen a salir de sus escondites para encontrar otro que les permita desarrollar su vida. Aunque en el medio pueden encontrarse con personas y al sentirse amenazados harán uso de su veneno. Algo que obliga a conocer la especie que circula por Ciudad de Buenos Aires y qué hacer ante una picadura.

Lo primero a mencionar es que los animales no son "malos" o buscan hacerle daño a las personas, sino que al contrario nos temen bastante y se alejan de nosotros dado por el tamaño que tenemos. Algunos hacen uso de sus defensas como es el caso de garras, chillidos, dientes o cola. Esta última puede provocar una infección que demande una visita urgente al médico.

cuál es el alacrán venenoso de caba

Por lo general, entre los meses de octubre y marzo, se comienza a apreciar una circulación más que marcada de alacranes en la Ciudad de Buenos Aires. Hay dos especies que se observan pero una de ellas puede generar problemas en el organismo, debido a que en su cola porta un veneno. "Si te pica, aunque parezca raro o imposible es muy importante capturar el animalito y llevarlo al centro de salud para que sepan que antídoto suministrar", expresó LaLucy, como figura su usuario en X (Ex Twitter).

Mientras que otra usuaria mostró por medio de una comparación las diferencias que hay entre los dos insectos que se observan en CABA. El venoso es uno de color claro, tiene pinzas bastante largas y dispone de un doble aguijón. En tanto que el otro es uno más pequeño, pero con pinzas cortas y gruesas. Acá hay un cambio en la pigmentación, ya que posee una oscura muy marcada y cuenta con una punta en su cola.

cuál es el alacrán venenoso de caba

Los efectos del veneno del alacrán

El veneno que introduce el alacrán en el organismo puede generar tres tipos de intoxicaciones que dependerán bastante del grado de la picadura, ya que a menos tiempo es otro el efecto en comparación con una de larga duración.

Picadura leve: la zona afectada sufrirá una adormecimiento, además de un dolor intenso. También se irritará.

Picadura moderada: en este caso, las personas puede sentir dificultades para respirar, sentir un dolor abdominal, náuseas y vómitos. También, los médicos señalan la presencia de secreción nasal y salivación abundante.

Picadura grave: a los síntomas mencionados, se debe agregar que se va a producir una alteración en el ritmo del corazón, palidez alrededor de los labios, problemas para hablar y la necesidad de estar acostado en todo momento.

Precauciones para evitarlos

Como se hizo mención, los alacranes prefieren lugares donde la luz solar no penetre con facilidad y que dispongan de cierta humedad. Esto puede provocar que se escondan en rejillas, bajo baldosas, entre ladrillos y tuberías. Además, se recomienda no dejar ropa en los jardines y en caso de usarla es mejor sacudirla para asegurarnos que no haya ninguno entre los pliegues. Otra consideración es mantener limpias las zonas al aire libre para que el insecto no se asiente y se reproduzca.