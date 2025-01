Congelados de Tato en Gran Hermano: la emoción del uruguayo al reencontrarse con su madre

Santiago no pudo contener las lágrimas.

Gran Hermano vivió otro emotivo momento. En esta ocasión, Tato recibió la visita de su madre en el Congelados. Lejos de mostrarse frío y centrado en su eje, como es de costumbre, el uruguayo no pudo evitar la emoción y protagonizó un instante realmente conmovedor.

La chicharra sonó y Gran Hermano dio la voz de alerta. "¡Congelados!", gritó la voz en off. Entre los participantes que debieron quedarse estáticos estaba Tato, quien no se vio venir la llegada de su madre.

El encuentro entre el uruguayo y su mamá duró varios segundos, en los cuales él intentó no moverse para no caer en sanciones severas. Cabe destacar que Brian recibió a su novia hace pocos días y no sólo se movió, sino que también habló con ella. Es por ese motivo que Gran Hermano lo sancionó con una nominación perpetua de aquí hasta que termine su participación en el juego.

Telefe le dio un comunicado inesperado a Santiago del Moro: "Me acaban de confirmar"

El conductor de Gran Hermano 2025, Santiago del Moro, sorprendió a los seguidores del reality con una noticia inesperada que impactará en la próxima gala de eliminación. A través de sus historias de Instagram, el presentador compartió un mensaje clave sobre el sistema de votación.

Telefe le dio un comunicado inesperado a Santiago del Moro.

"Algo piola que me acaban de confirmar es que cada jugador sumará los votos positivos obtenidos hasta el momento. Es decir, siguen sumando votos hasta la gala del domingo (incluyendo los que ya tenían hasta ayer)", reveló del Moro. Esta modificación en la mecánica de votación podría cambiar el destino de los participantes en la placa, ya que los votos acumulados previamente seguirán contando hasta el día de la gala. El reality de Telefe continúa sorprendiendo a los fanáticos con giros inesperados en su desarrollo que afectarán a los jugadores.

Lo dijeron y cortaron el vivo: filtraron quién llegará a la final de Gran Hermano

Salió a la luz el nombre de la participante que podría llegar a la final de Gran Hermano. A meses de que termine la edición 2025, los competidores ya empiezan a especular quiénes son los favoritos del público en base al resultado de las placas. En este marco, se reveló quién podría llegar hasta la instancia final.

La situación se dio cuando las cámaras enfocaron a Luz y Luciana, que forma grupo junto a Santiago. Ellas dos estaban hablando de sus sensaciones dentro de la casa y de aquellas cosas que les gustaría hacer una vez que salieran. Precisamente, la jujeña le comentaba a su amiga que "tenía muchas ganas de salir a tomar un café con ella una vez que salieran", pero a continuación hizo una revelación que llamó la atención de los televidentes.

"Pero vos amiga estás hasta la final”, dijo Luz a Luciana, refiriéndose a que, según especula, su amiga llegará a la instancia final del reality. Aunque todavía es muy temprano para definir esto, es verdad que Luciana se posicionó como una de las favoritas del público: su historia de vida les llegó a muchos y salió triunfante de cada placa en la que estuvo, sea positiva o negativa.