Graciela Alfano le respondió a Yanina Latorre tras sus declaraciones clasistas: "No me hagan reír"

Grace no se guarda nada y volvió a cargar contra la mediática y sus interminables muestras de desubicación. Esta vez, le recordó un episodio en el que de prudente la panelista no tuvo nada.

Graciela Alfano no tardó en reaccionar a las violentas declaraciones de Yanina Latorre contra las personas de "los lugares más humildes", más allá de su desubicación natural de cada día. La exvedette fue picante y le recordó a sus seguidores el escándalo en que se vio envuelta la panelista de LAM cuando su hija asistió a una fiesta clandestina.

Yanina Latorre continúa en Miami, pero lejos del país no quiere decir lejos de las polémicas para la mediática. "El problema no es los que volvemos de viaje y tenemos la cultura suficiente como para entender que hay que quedarnos en casa 7 días. El problema son los piquetes, las manifestaciones, en los lugares más humildes que la gente toma mate y lo comparten", lanzó a fin de cargar contra las restricciones sanitarias para evitar los casos de la variable delta del coronavirus.

Fiel a su estilo, Graciela Alfano aprovechó su popularidad en Twitter y ante su casi millón de seguidores, lanzó un picante comentario que se viralizó en tan solamente un día. "La misma persona que dejó ir a su hija a una fiesta clandestina es la que dice que va a cumplir la cuarentena. No me hagan reír que me despeino", disparó la exvedette. No conforme, cerró el tuit con varios emojis de cotorras en referencia a la panelista fanática de Miami.

Grace se refiere a finales del año pasado, cuando Lola, la hija mayor de la mediática junto a Diego Latorre, quedó implicada en un caso policial y fue demorada a la salida de una multitudinaria fiesta en un domicilio privado en un momento en el que aún regían las fuertes medidas de aislamiento para evitar los contagios de coronavirus. Si bien la joven se hizo la desentendida alegando que fue a buscar a una amiga, su explicación no fue muy creíble.

La explicación de Yanina Latorre tras su delirio de superioridad intelectual

Luego del escándalo que armó con sus lamentables declaraciones, Yanina se mostró muy enojada con las opiniones negativas hacia su persona y acusó a los medios de comunicación cuando sus declaraciones fueron en su propia cuenta de Instagram y no en un panel de espectáculos. “Los periodistas inventan, tergiversan todo, Clarín Miente, al final Néstor tenía razón. La gente entiende lo que quiere, dicen que me metí con el mate. ¡Yo tomo mate!”, aseguró en la red social.