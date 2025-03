¿Qué vinos combinan muy bien con una picada de fiambres?

Hay varias maneras de celebrar una reunión con amigos y los argentinos tienen una que incluye la presencia de una picada para comer mientras se ponen al día. En ese sentido, la elección del vino no puede quedar relegada y debe saber elegirse el ideal para que acompañe el sabor de los alimentos presentes.

Al momento de armar una picada son varias las cosas que deben considerarse. Si se tratará de una de solo quesos, si se sumarán embutidos o si contará con snacks variados. Muchas veces la elección queda sujeta a lo que las personas tengan dentro de sus heladeras y se resuelve de la manera más creativa posible.

"Dime la verdad. ¿Aceptarías esta invitación?", expresó EliasZamoranoCL, como figura usuario de X (Ex Twitter). La imagen muestra una tabla de madera compuesta de fiambres, quesos, uvas y aceitunas. Sin dudas una gran combinación que debe ser degustada con una bebida única, porque se trata de algo especial. La mejor respuesta que existe es probar un buen vino.

Los expertos recomiendan que si la picada se compone de quesos con un sabor suave y frutos secos es recomendable consumir un vino blanco. Mientras que el tinto debe quedar reservado para aquellas que cuentan con embutidos y quesos curados. Por otro lado, los vinos rosados no son aconsejables porque no combinan con todos los fiambres. No así los vinos espumosos que complementan de gran manera distintos sabores y son una opción ideal.

Es importante mencionar que la elección del vino siempre depende del gusto de las personas y de las disponibilidades. Si la picada es una al paso, se trata de elegir lo mejor que se tiene a disposición. En caso de que sea una más elaborada y haya tiempo de sobra es necesario revisar los ingredientes a consumir para tratar de dar con la combinación ideal.

¿Qué no debe faltar en una picada?

La organización de una picada puede ser bastante compleja y particular al mismo tiempo. Es que todo depende de la persona que la organice y los involucrados en la degustación de los alimentos, debido a que los gustos pueden llegar a ser muy diversos. Sin embargo, Gemini, la Inteligencia Artificial de Google, se animó a realizar un listado de los productos que deben comprarse y no pueden faltar.

Fiambres

Jamón, que puede ser cocido y crudo, salamín -que podría variar entre picado fino y grueso-, bondiola fileteada, lomo ahumado y panceta ahumada.

Quesos

La gran variedad de quesos genera que la aplicación recomienda el uso de algunas variedades que oscilen entre los blandos y los duros.

Conservas

Lo primordial son las aceitunas, que dependiendo del gusto pueden ser sin carozo o con, pepinos en vinagre, cebollas en vinagres y pickles.

Salsas

Humus, palta, salsa criolla y alioli. En este punto se recomienda que sean caseras para que tenga un sabor más fresco.

Frutas y verduras

Para muchos, la presencia de las frutas puede generar cierto rechazo, pero es cierto que algunas elaboraciones presentan tomates cherris, zanahoria, apio en bastones, uvas, higos y frutillas.