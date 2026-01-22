Obtuvo casi 5 estrellas: una empanada argentina fue reconocida como "la mejor del mundo".

La empanada es uno de los platos más representativos de la cocina argentina y, aunque cada región defiende su propia versión, una en particular logró destacarse a nivel internacional. Según un ranking gastronómico de Taste Atlas, una empanada argentina fue elegida como la mejor del mundo, superando preparaciones tradicionales de distintos países y despertando orgullo, y debate, puertas adentro.

El reconocimiento no llegó por casualidad, de acuerdo con la publicación de Taste Atlas, la empanada tucumana alcanzó el primer puesto con 4.4 puntos, seguida por la variedad general argentina y la cordobesa, con 4,4 y 4,3 puntos respectivamente. La empanada premiada se distingue por una combinación precisa de ingredientes, técnica y tradición, que logra un equilibrio difícil de alcanzar: un relleno sabroso, jugoso y bien condimentado, envuelto en una masa que acompaña sin robar protagonismo.

Qué diferencia a la empanada tucumana de las otras

Uno de los secretos clave está en la calidad de la carne, cortada a cuchillo en lugar de picada. Este detalle, que suele repetirse en las empanadas del noroeste argentino, permite que el relleno conserve textura y sabor durante la cocción. A eso se suma una cocción cuidadosa, que evita que la empanada se reseque y mantiene los jugos en su interior.

Otro punto fundamental es el uso justo de condimentos. La receta tradicional tucumana lleva papa, cebolla de verdeo . Lejos de tapar el sabor principal, las especias se utilizan para realzar la carne y generar un perfil aromático equilibrado. Comino, pimentón y ají molido aparecen en su medida exacta, sin excesos.

La masa también cumple un rol determinante. Debe ser lo suficientemente fina para no dominar el relleno, pero resistente para soportar el horneado o la fritura sin romperse. Esa armonía entre masa y contenido es uno de los aspectos más valorados por los especialistas gastronómicos.

Más allá de la receta puntual, el reconocimiento pone en valor una forma de cocinar profundamente ligada a la identidad cultural. La empanada no es solo comida: es encuentro, tradición y transmisión de saberes. Que una versión argentina haya sido elegida como la mejor del mundo refuerza el lugar que ocupa esta preparación en la gastronomía global.

Como suele ocurrir, el premio reabrió discusiones eternas, horno o frita, con o sin aceitunas, con papa o sin ella, pero dejó una certeza clara: la empanada argentina sigue siendo una referencia indiscutida cuando se habla de sabores auténticos.