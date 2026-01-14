Llega el evento de Aperol Spritz a la Costa Atlántica: cuándo y dónde es

Cuando el sol empieza a bajar, el final de la tarde se convierte en el momento ideal para reunirse, hacer una pausa y compartir un aperitivo en un entorno distendido

El verano suma una nueva excusa para celebrar los atardeceres junto al mar. Con una agenda pensada para disfrutar al aire libre, Aperol Spritz desembarca con una serie de encuentros que combinan música, relax y brindis compartidos en distintos puntos de la Costa Atrlántica, acompañando uno de los rituales más clásicos de la temporada.

El ritual del atardecer y el espíritu del aperitivo

Durante el verano, el ritmo cotidiano cambia y los encuentros al final del día se vuelven protagonistas. Cuando el sol empieza a bajar, el atardecer se transforma en el momento ideal para hacer una pausa, reunirse y brindar. En ese contexto, el aperitivo encuentra su espacio natural como símbolo de disfrute y distensión.

A lo largo de la temporada, Aperol acompaña ese espíritu con una propuesta que invita a quedarse un rato más. DJ sets, barras especialmente ambientadas y encuentros al aire libre forman parte de una agenda pensada para cortar la tarde, dejarse llevar por la música y compartir en compañía, sin apuros ni formalidades.

La idea que atraviesa la experiencia

La serie de eventos se enmarca dentro del concepto L’Unico. Per Tutti., una filosofía que define a Aperol como un aperitivo único y, al mismo tiempo, accesible. La propuesta se apoya en la idea de que el disfrute se contagia: cuando alguien elige un Aperol Spritz, el resto suele sumarse de manera espontánea.

Cada encuentro gira en torno a esa noción de celebración simple y auténtica. No hay grandes protocolos ni estructuras rígidas, sino ganas de estar, brindar y disfrutar el momento. La experiencia pone en valor el encuentro social como eje central, reforzando el vínculo entre música, paisaje y compañía.

Cuándo y dónde disfrutar de los Aperol Sunsets

A lo largo de enero y febrero, la experiencia recorre distintos puntos clave de la costa argentina. En cada fecha, la música acompaña el atardecer y la barra ofrece precios promocionales en Aperol Spritz, creando un clima relajado para disfrutar del final del día.

En Chapadmalal, los Aperol Sunsets se realizan los miércoles en Calamar Loco, un espacio elegido por su entorno natural y su conexión con el mar. Mar del Plata también forma parte del recorrido con encuentros los domingos en Samsara, entre otros puntos destacados de la ciudad.

Más adelante, la propuesta continúa en Costa Esmeralda, donde los sunsets están programados para los días 23 y 30 de enero en Amarras. Cada locación suma su impronta particular, manteniendo el mismo espíritu de celebración al aire libre que caracteriza a la iniciativa en toda la Costa Atrlántica.

La alianza con Dove y una propuesta integral de verano

En esta misma línea, Aperol se unió a Dove en una colaboración pensada para celebrar el sol y el verano. La alianza se presentó el 10 de enero durante la inauguración del Dove Beach Club en Playa Grande, Mar del Plata.

Este espacio ofrece durante el mes distintas actividades, experiencias de relax y pruebas de producto, enfocadas en el cuidado del cabello expuesto al sol. Mientras Dove acompaña desde ese lugar, Aperol invita a completar la experiencia con un Aperol Spritz en mano, reforzando la idea de disfrute integral al atardecer.

De esta manera, Aperol recorre la costa con una propuesta que celebra el final del día, la música y los encuentros compartidos, consolidándose como un clásico del verano y de los brindis al aire libre frente al mar.