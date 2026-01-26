El bodegón porteño donde se puede comer un delicioso asado desde $10.000

El restaurante porteño donde se puede comer un delicioso asado desde $10.000.

La Ciudad de Buenos Aires es conocida por su amplia oferta de bodegones para comer los mejores y más generosos platos de la cocina hogareña. Y en el barrio de San Telmo se destaca un clásico que lleva más de cuatro décadas de trabajo, con una amplia carta en la que sobresalen cortes de asado desde $10.000.

Ubicado en el barrio de San Telmo -Avenida Independencia 371-, El Bodegón de Marga se consolida como un referente entre los bodegones de la zona, donde los platos generosos son el sello de calidad. Porciones grandes, decoración clásica y una atención como la de los bares notables son atributos que se pueden encontrar en este rincón porteño.

Sabores bien argentinos a precio económico

En cuanto a su carta, El Bodegón de Marga ofrece variedad de platos tradicionales de la cocina argentina como:

Parrillada completa.

Cortes de asado: bife de lomo, asado de tira, bife de chorizo, bife de costilla y cuadril, todos con guarniciones.

Provoleta a la parrilla.

Milanesa napolitana con guarnición.

Pastas caseras: tallarines con tuco, sorrentinos con salsa bolognesa y ñoquis con estofado.

Platos: pollo completo con guarnición, vacío al horno con guarnición, tortilla española, guisos y puchero.

Sandwiches.

Postres: flan casero, helado y budín de pan.

En cuanto a las opciones económicas, los fanáticos del asado podrán encontrar en El Bodegón de Marga un abundante bife de costilla por un precio aproximado de $10.000, mientras que cortes como el lomo o el bife de chorizo están entre $12.000 a $18.000. El restaurante funciona de domingos a viernes de 10 a 16 horas, y los fines de semana suele extender su horario hasta las 18 horas por la alta demanda.