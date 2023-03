Xbox Game Pass: 4 juegos nuevos llegan en abril

Desde una versión del clásico Minecraft hasta una historia que se sumerge en la profundidad de los sueños y otra que combina la magia con las habilidades de una granjera. ¿Cuáles son los juegos nuevos de Xbox Game Pass?

Xbox Game Pass es una especie de "Netflix" de los videojuegos para Xbox y PC. Se trata de un servicio para acceder a un centenar de videojuegos a cambio de una suscripción mensual. Se paga la cuota cada mes, y a cambio se tiene la posibilidad de descargar gratis una gran cantidad de videojuegos que se renuevan cada quince días.

Los juegos descargados seguirán estando disponible siempre y cuando se siga pagando la suscripción. Si bien falta la confirmación oficial, el sitio especializado en novedades de Xbox, somosxbox.com, anunció que ya tiene confirmado cuatro de los juegos que llegarán gratis a Xbox Game Pass durante el mes de abril. Solo falta que Microsoft lo haga oficial.

Xbox Game Pass

De qué se trata cada uno de los juegos gratis de Xbox Game Pass

Everspace 2 - 6 de abril

Desarrollado por los creadores de Galaxy on Fire, Everspace 2 apuesta por llevar las batallas espaciales a una nueva dimensión cargadas de ritmo y con un gran arsenal de armas y posibilidades. El videojuegos es presentado por Rockfish Games como un looter-shooter espacial con exploración profunda, oportunidades para saquear y elementos de RPG clásico. Los jugadores tienen ante sí la oportunidad de vivir una emocionante historia no lineal ambientada en un mundo abierto artesanal lleno de secretos y peligros en un viaje para convertirse en humanos por fin.

Minecraft Legends - 18 de abril

Minecraft Legends se compone de dos partes. Por un lado, una campaña en un mundo abierto enorme generado procedimentalmente. La historia nos sitúa en un universo donde todos conviven: aldeanos, creepers con sombreritos graciosos, zombis y animales. Hasta que llegan los piglins, unos cerdos antropomórficos de diseño simpático cuyo único afán es la destrucción. Así, en esa campaña habrá que ir aglutinando un ejército de mobs (así se llaman a los enemigos en el juego de Mojang) para ir destruyendo las bases de los invasores. Se podrá jugar en cooperativo online (no hay multijugador local) con hasta otros tres jugadores.

La vertiente competitiva ofrecerá partidas breves de 4 contra 4 (en las partidas privadas, alojadas en el PC o consola del usuario que crea la partida, pueden jugar menos) donde el objetivo es destruir la base del adversario, acompañados por un ejército de mobs y mejorando paulatinamente nuestras fortificaciones.

The Last Case of Benedict Fox - 27 de abril

The Last Case of Benedict Fox es un videojuego de acción y aventura metroidvania donde se desciende a un limbo de recuerdos decadentes con Benedict Fox, un autoproclamado detective que viaja con su compañero demonio. El desarrollo lleva al jugador a luchar contra demonios, explorar el subconsciente y resolver elaborados rompecabezas en una aventura laberíntica inspirada en las pesadillas de Lovecraft, la ficción negra y la música jazz de principios del siglo XX que, además, cuenta con un estilo artístico inspirado en Tim Burton.

Homestead Arcana - sin día confirmado, pero durante el mes de abril

El o la jugadora podrá convertirse en una bruja granjera y aventurarse en una frontera corrompida por el Miasma, una misteriosa energía que destruye el verde entorno. Hay que descubrir el secreto que se esconde tras su aspecto y potenciar los hechizos con la naturaleza para sanar la tierra. Por eso, también deberá construir su propia granja desde los cimientos. Descubrir nuevas plantas y cuidar de su creciente jardín mientras crea nuevo equipamiento y pociones de hechizos para recuperar y sanar la tierra.