Valorant: KRÜ aseguró el segundo slot para LATAM en el Mundial

KRÜ Esports ganó el LCQ en Brasil y por primera vez en la historia habrá dos representantes lationamericanos en el Champions de Valorant.

KRÜ Esports volvió a hacer historia al ganar el Last Chance Qualifier (LCQ) de Valorant y quedarse con otro slot más para que Latinoamérica tenga dos representantes en el Mundial que se disputará en septiembre en Estambul, Turquía. Es la primera vez que el máximo certamen internacional del shooter de Riot Games tendrá dos conjuntos que representarán a LATAM.

El marco en el que se desarrolló la definición de la llave superior del Last Chance Qualifier de Valorant en Brasil hacía que KRÜ partiera de un escalón por debajo del local FURIA. Pero el equipo del Kun Agüero está acostumbrado a enfrentarse a conjuntos brasileños y no se achicó ante el impulso que recibía la escuadra local en el Ginásio do Ibirapuera.

Con un contundente 3-0, KRÜ Esports venció con holgura a FURIA y se quedó con el primer boleto al Mundial que ofrecía el LCQ. Además sentenció un récord impresionante para el equipo argentino en sus cruces con pares brasileños: 8-0, con 18 mapas a favor y solo 3 en contra.

De esta forma, KRÜ también volvió a hacer historia, ya que será la primera vez que habrá dos representantes latinoamericanos en el Mundial de Valorant. Cabe recordar que el otro slot es de Leviatán, que se ganó su lugar en el Champions al coronarse como campeón del VCT Challengers Stage 2 de LATAM. Por otra parte, el equipo del Kun Agüero también se alza como la única escuadra en haber dicho presente en todas las ediciones de la máxima competencia internacional del shooter de Riot Games.

Cómo será el Valorant Champions 2022

La temporada competitiva de Valorant culminará con el Champions que se disputará dentro de muy poco en Estambul, Turquía. El mismo comenzará el próximo 2 de septiembre y reunirá a los 16 mejores equipos del mundo, que representarán a siete regiones diferentes. Estos conjuntos se dividirán en cuatro grupos de cuatro escuadras, donde los dos mejores de cada grupo avanzarán a los playoff en formato de eliminación directa. En la Fase de Grupos, cada equipo deberá enfrentarse a todos los rivales del grupo en series al mejor de tres mapas. Cuartos de final y semifinales también si disputarán al mejor de tres, mientras que la gran final será al mejor de cinco mapas.

Los clasificados al Champions