Los 3 juegos de PS Plus gratis para mayo de 2023 que son un éxito

Como ya acostumbró la tienda oficial de PlayStation a sus usuarios, todos los meses se lanzan los juegos gratuitos. Conocé cuáles son los del mes de mayo y disfrutalos en tu consola.

Los juegos gratuitos para PlayStation de mayo 2023 ya se encuentran disponibles para su descarga, tal y como nos tiene acostumbrados la tienda oficial de la empresa de juegos, que mes a mes lanza distintos títulos para que los usuarios puedan disfrutarlos.

Los juegos gratuitos de PlayStation de mayo 2023

Tal como sucede en cada inicio de mes, los videojuegos gratuitos de PS Plus para mayo ya se encuentran listos para descargar desde el primer día del mes. Estos títulos fueron confirmados en la última semana de abril y ahora están disponibles para todos los usuarios que cuenten con una suscripción activa a cualquier plan de PS Plus, desde el más básico al más completo.

Los tres juegos populares de PS Plus para este mes son los siguientes:

Grid Legends para PS4 y PS5: se trata de un juego de conducción que ofrece una experiencia emocionante e impredecible de deportes de motor, con una gran variedad de carreras y una narrativa cautivadora que te sumergirá en el centro de la acción.

para PS4 y PS5: se trata de un juego de conducción que ofrece una experiencia emocionante e impredecible de deportes de motor, con una gran variedad de carreras y una narrativa cautivadora que te sumergirá en el centro de la acción. Chivalry 2 para PS4 y PS5: este multijugador de primera persona está inspirado en las batallas épicas de películas medievales, en donde los jugadores podrán sumergirse en cada momento icónico de la era medieval, experimentar conflictos a gran escala en extensos entornos medievales que incluyen desde los terrenos de torneos hasta asedios de castillos a gran escala.

Descenders es uno de los títulos destacados entre las ofertas gratuitas del mes.

Descenders para PS4: es un vertiginoso juego de bicicletas extremas en el que es fácil de aprender, pero difícil de dominar, gracias a su sofisticado sistema de física que permitirá controlar cada movimiento sutil del piloto.

En resumen, los usuarios con suscripción activa a PS Plus tendrán la oportunidad de disfrutar de estos tres excelentes títulos de entretenimiento que se destacan por sus innovadoras propuestas en cuanto a diversión y desafío. Iniciá una aventura emocionante y viví la adrenalina de cada momento en el corazón de la acción en la pantalla de tu consola.

Otros beneficios de PlayStation

Además de los juegos gratuitos, PlayStation lanzó una serie de descuentos que estarán disponibles durante todo el mes de mayo. Hay muchas opciones disponibles en la tienda PlayStation a precios de oferta, incluyendo juegos populares como It Takes Two, God of War Digital Deluxe Edition, y The Last of Us Remastered. También hay ofertas en varios Call of Duty, como el Black Ops III - Zombies Chronicles Edition y el Black Ops Cold War, ambos disponibles con descuentos del 67%.

Hay más de 2.000 juegos disponibles en la PlayStation Store, por lo que se recomienda visitar la tienda para encontrar otras ofertas. Además, se pueden comprar expansiones y complementos para los juegos existentes. Si falta algún pase de temporada, este es el momento perfecto para conseguirlo.