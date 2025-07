Los 10 juegos de PlayStation Plus que llegan en julio 2025: la lista completa la encabezan Cyberpunk 2077 y Banishers.

Julio llegó con una renovación potente para los usuarios de PlayStation Plus. Sony celebra el 15.º aniversario del servicio con una selección de juegos que combina grandes producciones AAA, títulos cooperativos, aventuras narrativas y clásicos de culto. Entre los destacados del mes se encuentran Cyberpunk 2077, uno de los RPG de mundo abierto más ambiciosos de los últimos años, y Banishers: Ghosts of New Eden, una emotiva historia de fantasmas, amor y decisiones difíciles.

Desde el 9 de julio ya se puede acceder a Cyberpunk 2077, la obra futurista de CD Projekt Red que propone explorar Night City encarnando al mercenario V. Por su parte, Banishers, disponible desde el 15, propone una experiencia más íntima y narrativa, ambientada en la Norteamérica del siglo XVII. A continuación te compartimos la lista completa de los 10 juegos que se suman a PS Plus en julio 2025.

Los 10 juegos que se suman al catálogo de PS Plus en julio 2025

PS Plus renueva su catálogo en el mes de julio.

1. Cyberpunk 2077 (PS5, PS4): Un RPG en mundo abierto ambientado en una ciudad futurista donde la tecnología, el crimen y la ambición se cruzan a cada paso. Jugás como V, un mercenario que busca un implante que podría garantizarle la inmortalidad. Personalización, narrativa ramificada y combates intensos te esperan en esta joya de CD Projekt Red. Disponible desde el 9 de julio.

Un RPG en mundo abierto ambientado en una ciudad futurista donde la tecnología, el crimen y la ambición se cruzan a cada paso. Jugás como V, un mercenario que busca un implante que podría garantizarle la inmortalidad. Personalización, narrativa ramificada y combates intensos te esperan en esta joya de CD Projekt Red. Disponible desde el 9 de julio. 2. Banishers: Ghosts of New Eden (PS5): Antea y Red son una pareja de cazadores de fantasmas cuya historia se ve truncada cuando uno de ellos muere... y regresa como espíritu. Deberás tomar decisiones clave mientras exploras un mundo embrujado en busca de redención. Acción y emoción se combinan en esta aventura narrativa. Disponible desde el 15 de julio.

Antea y Red son una pareja de cazadores de fantasmas cuya historia se ve truncada cuando uno de ellos muere... y regresa como espíritu. Deberás tomar decisiones clave mientras exploras un mundo embrujado en busca de redención. Acción y emoción se combinan en esta aventura narrativa. Disponible desde el 15 de julio. 3. Abiotic Factor (PS5): Juego cooperativo de supervivencia con estética noventosa, ideal para jugar con amigos. Hasta seis jugadores deben sobrevivir en un complejo científico subterráneo plagado de horrores interdimensionales y experimentos que salieron mal. Disponible desde el 22 de julio.

Juego cooperativo de supervivencia con estética noventosa, ideal para jugar con amigos. Hasta seis jugadores deben sobrevivir en un complejo científico subterráneo plagado de horrores interdimensionales y experimentos que salieron mal. Disponible desde el 22 de julio. 4. Planet Zoo (PS5): Diseñá y gestioná tu propio zoológico con un nivel de detalle impresionante. Con más de un modo de juego, múltiples especies y un fuerte enfoque en la conservación, este título es ideal para quienes disfrutan de la estrategia y el cuidado animal. Disponible desde el 22 de julio.

Diseñá y gestioná tu propio zoológico con un nivel de detalle impresionante. Con más de un modo de juego, múltiples especies y un fuerte enfoque en la conservación, este título es ideal para quienes disfrutan de la estrategia y el cuidado animal. Disponible desde el 22 de julio. 5. Bluey: The Videogame (PS5, PS4): Perfecto para los más chicos (y también para los fans del dibujo animado). Acompañá a Bluey y su familia en cuatro miniaventuras interactivas con exploración, juegos clásicos de la serie y elementos coleccionables. Disponible desde el 29 de julio.

Perfecto para los más chicos (y también para los fans del dibujo animado). Acompañá a Bluey y su familia en cuatro miniaventuras interactivas con exploración, juegos clásicos de la serie y elementos coleccionables. Disponible desde el 29 de julio. 6. Risk of Rain 2 (PS5, PS4): Un roguelike en tercera persona donde deberás sobrevivir en un planeta alienígena hostil, solo o con hasta tres amigos. El caos y la acción aumentan a medida que progresás. Disponible desde el 29 de julio.

Un roguelike en tercera persona donde deberás sobrevivir en un planeta alienígena hostil, solo o con hasta tres amigos. El caos y la acción aumentan a medida que progresás. Disponible desde el 29 de julio. 7. Tropico 6 (PS5, PS4): Convertite en El Presidente y gestioná tu república bananera. Construí, hacé política y mantené el poder en un archipiélago caribeño lleno de desafíos. La edición de PS5 incluye contenido adicional exclusivo. Disponible desde el 15 de julio.