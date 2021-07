Liga Master Flow: terminó la fase regular y River se quedó afuera de los playoff

Tras 22 jornadas, terminó la fase regular de la Liga Master Flow y dejó algunas sorpresas, como las derrotas de Boca y River, que tendrán que ver la definición por streaming.

Terminó la temporada regular de la Liga Master Flow de League of Legends y dejó algunas sorpresas de cara a los playoff. Pese a las tres derrotas consecutivas de esta semana, Globant se clasificó como líder, mientras que River y Boca deberán ver la definición por streaming. Después de un flojo Apertura, Maycam y Naguará llegaron disputarán los playoff del principal torneo local del título creado por Riot Games. El martes 13 de julio a las 18 comenzarán los cuartos de final con el cruce entre el primero y el octavo clasificado, Globant y Naguará.

En una definición apasionante que terminó con Naguará derrotando a River Plate y dejándolo fuera de los playoff, el jueves pasado finalizó la temporada regular y ya tenemos a los ocho equipos que se disputarán el trofeo del Clausura y un lugar en la Promoción para ingresar a la Liga Latinoamérica de League of Legends, el principal certamen regional del popular MOBA.

Globant perdió sus tres enfrentamientos de la semana, pero gracias a su racha positiva previa logró mantenerse como el líder de la competencia y chocará contra Naguará el próximo martes a las 18 en el primer partido de los cuartos de final. Después de un Apertura muy flojo, en el que solo consiguió una victoria en 22 partidas, Naguará llegó a la última fecha del Clausura afuera de los playoff, pero con una victoria ante River lo desplazaría y se quedaría con la última plaza para los cuartos de final. Debió trabajar para hacerlo pero pudo vencer al Millonario y dejó afuera de los playoff al subcampeón vigente.

Por su parte, Savage Esports ganó sus tres enfrentamientos de la semana y se quedó con el segundo lugar. Para definir las posiciones entre el tercero y el quinto puesto, el viernes se disputaron tres partidas entre Undead BK, New Pampas y CASLA, que terminaron la fase regular con 14 victorias y ocho derrotas. El campeón vigente no pudo hacer pesar su título, perdió los dos choques y quedó quinto. El cuarto lugar quedó para New Pampas mientras que Undead BK cerró el podio.

A diferencia del split anterior, Maycam Evolve logró llegar a los playoff y lo hizo hasta con algo de comodidad, ya que sumó 13 triunfos y 9 derrotas. Stone Movistar y Naguará se clasificaron con 10 victorias y 12 caídas, en el séptimo y octavo puesto, respectivamente. Si bien River Plate acumuló el mismo récord, las derrotas contra Naguará en las fechas 11 y 12 lo terminaron colocando por debajo de las Aves y fuera de los playoff. Con solo 7 victorias y 15 caídas, Boca Juniors quedó lejos de clasificar a la definición, instancia que tampoco pudo alcanzar en el Apertura.

Los cuartos de final se disputarán martes, miércoles, jueves y viernes de la semana próxima desde las 18 con choques más que interesantes que prometen una definición apasionante, tal como fue la del Apertura, que coronó a CASLA como el mejor del certamen. Vale recordar que el equipo que más puntos sume entre el Apertura y el Clausura tendrá la oportunidad de disputar un puesto en la Liga Latinoamérica de League of Legends.